Publicada la nota de Husanov por su actuación contra el Arsenal
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El 29 de noviembre, el Manchester City visitó al Arsenal en la jornada 12 de la Premier League. En el encuentro, que finalizó con un marcador de 2-2, Abdukodir Khusanov formó parte del once inicial de los mancunianos.
La plataforma Flashscore otorgó una calificación de 7,0 al defensa uzbeko. Esta cifra fue superior a la de algunos de sus compañeros. Por ejemplo, Josko Gvardiol fue calificado con un 7,3, mientras que el portero Gianluigi Donnarumma obtuvo un 6,2.
De esta manera, Khusanov cerró el duelo contra el Arsenal con una nota de 7,0.
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