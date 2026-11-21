En un aparcamiento subterráneo de la provincia china de Anhui, un coche eléctrico sin conductor intentó aparcar durante toda la noche, realizando 868 maniobras. Los extraños movimientos del vehículo sorprendieron al guardia de seguridad.

Según informa NDTV, el incidente ocurrió alrededor de las 03:00 de la madrugada. Las cámaras de vigilancia muestran al vehículo, sin nadie en su interior, moviéndose hacia adelante y hacia atrás intentando entrar en una plaza de aparcamiento.

Al escuchar ruidos extraños, el guardia se acercó para comprobar la situación y vio que no había nadie dentro. El coche, sin embargo, continuó repitiendo las maniobras.

Al día siguiente, el propietario revisó los datos del sistema y descubrió que la función de aparcamiento automático se había activado 868 veces durante la noche. Finalmente, el coche se detuvo junto a otro vehículo.

Por ahora, la causa de este suceso no está clara. Algunas hipótesis sugieren que pudo haber un fallo en el software. Otra posibilidad es que el propietario activara la función de aparcamiento automático repetidamente a través de una aplicación móvil.

También se comenta que este caso podría estar relacionado con un concurso de tecnologías de asistencia al conductor celebrado en China. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Las imágenes tampoco permiten determinar por qué el coche actuó así.