Una joven iraní sorprende a todos al desmontar y montar un fusil en 21 segundos

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Una joven iraní sorprende a todos al desmontar y montar un fusil en 21 segundos

En las redes sociales se está difundiendo un video que muestra la habilidad de una joven iraní con un fusil tipo Kalashnikov. En él, la chica desmonta el arma y luego la vuelve a montar en un tiempo muy breve.

Según los informes, logró esta tarea en solo 21 segundos. Los movimientos rápidos y la agilidad de la joven han captado la atención de los usuarios de Internet.

Algunas fuentes señalan que el desmontaje incompleto de un fusil Kalashnikov suele tomar 15 segundos y el montaje 25 segundos como estándar. Sin embargo, estas cifras pueden depender de las condiciones de entrenamiento y los criterios aplicados.

El video provocó diversas reacciones en Internet. Mientras algunos usuarios elogiaron su habilidad y velocidad, otros discutieron críticamente la cuestión de involucrar a niños y jóvenes en actividades relacionadas con armas.

De esta manera, el breve video no solo mostró la destreza de la joven, sino que también generó debates sobre la participación de los jóvenes en entrenamientos con armas.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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