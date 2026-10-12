Una joven iraní desmonta y monta un fusil Kalashnikov en 21 segundos (vídeo)

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Una joven iraní desmonta y monta un fusil Kalashnikov en 21 segundos (vídeo)

En las redes sociales se ha difundido un vídeo de una joven iraní demostrando su habilidad para desmontar y volver a montar un fusil tipo Kalashnikov. Según los informes, completó la tarea en aproximadamente 21 segundos. La noticia fue reportada por Arenora.

El vídeo muestra a la joven desmontando el arma con rapidez y luego ensamblándola de nuevo. Algunos medios de comunicación vinculan estas imágenes con la campaña «Janfada» («Devoción por Irán»).

Como parte de esta campaña, en Irán se organizan entrenamientos militares para voluntarios, incluidas mujeres. Se informa que en estas sesiones se enseñan habilidades como el manejo de armas y la preparación ante situaciones de emergencia.

Sin embargo, no se ha proporcionado información detallada sobre la identidad de la joven del vídeo, ni sobre dónde o cuándo fue grabado.

KalashnikovArenoraCampaña JanfadaEntrenamiento militarIrán
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Charos
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