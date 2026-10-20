Un niño de 11 años hospitalizado en China tras estudiar 14 horas

Un niño de 11 años que vive en Changsha, China, fue llevado al hospital después de hacer sus deberes durante 14 horas sin descanso bajo la supervisión de sus padres. El largo periodo de estudio y la presión mental afectaron gravemente su salud.

En China, la búsqueda de la excelencia académica no es un secreto para nadie. Sin embargo, en algunos casos, el esfuerzo excesivo por el éxito académico puede poner en riesgo la salud de los niños.

El incidente reciente es un ejemplo de ello. El niño de 11 años hizo sus deberes desde las 8:00 hasta las 22:00 sin descansar. A las 23:00, su estado empeoró: se puso inquieto, empezó a respirar rápido, tuvo mareos, dolor de cabeza y entumecimiento en las extremidades.

Sus padres, que supervisaron su estudio durante todo el día, se preocuparon y lo llevaron al hospital local. Tras los exámenes, los médicos determinaron que sufría un trastorno respiratorio relacionado con la hiperventilación.

14 horas de estudio empeoraron la salud del niño

El incidente ocurrió a finales del mes pasado. Los médicos le pusieron una mascarilla a Lianlian, como se conoce al niño, y le enseñaron a regular su respiración.

Los expertos señalan que el estado del niño fue causado por una respiración demasiado rápida y profunda. Se dice que esto fue provocado por el estrés mental derivado de la presión de sus padres para que estudiara 14 horas seguidas.

Este tipo de trastorno respiratorio puede manifestarse con opresión en el pecho, sensación de falta de aire, mareos y entumecimiento en manos, pies, labios e incluso en todo el cuerpo. En casos graves, se observa rigidez muscular, espasmos en los dedos y una posición inusual de las manos. Si no se recibe atención médica a tiempo, puede poner en peligro la vida del paciente.

Los casos similares están aumentando

El caso de Lianlian puede parecer inusual. Sin embargo, según datos del Hospital Central de Changsha, el servicio de urgencias pediátricas recibió a más de 30 menores con síntomas similares en agosto.

Esta cifra es diez veces mayor que en meses anteriores. Los expertos señalan como causas principales la presión académica, la ansiedad por los exámenes y el uso prolongado de teléfonos móviles.

El caso de Lianlian ha vuelto a poner sobre la mesa la intensa presión por el éxito educativo en China y la carga que soportan los estudiantes.

En el país, los complejos exámenes de ingreso a la universidad, conocidos como «gaokao», pueden influir seriamente en el futuro de los jóvenes. Por ello, algunos estudiantes sufren una enorme presión mental para obtener buenos resultados.

Este suceso demuestra que, aunque la educación es importante, no se debe descuidar la salud y el descanso de los niños. En lugar de estudiar sin parar, es fundamental hacer pausas, descansar lo suficiente y considerar el estado mental del niño para su desarrollo saludable.