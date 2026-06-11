La juventud china celebra el fin del examen más importante del país

Con la finalización del examen Gaokao, una ola de gran emoción ha recorrido toda China.

Millones de jóvenes que salían de las salas de examen fueron recibidos con alegría, aplausos, flores y abrazos. Años de preparación, estrés y noches sin dormir han quedado atrás; ahora solo queda el alivio y el ambiente festivo.

El Gaokao se considera el examen más importante de China, ya que determina el destino del acceso a la universidad. Los resultados definen no solo a qué universidad se asistirá, sino también las futuras trayectorias y oportunidades.

No aprobar el Gaokao garantiza casi toda una vida de empleo de bajo nivel y decepción familiar. Los exámenes de este año tuvieron lugar del 7 al 10 de junio, y más de 13 millones de jóvenes lucharon por su futuro.