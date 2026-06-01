Wildberries lanza una función de comparación de productos mediante inteligencia artificial

El marketplace Wildberries ha comenzado a probar una función basada en inteligencia artificial llamada "Smart Comparison" para facilitar la selección de productos a los usuarios. Según el servicio de prensa de la empresa conjunta Wildberries & Russ, esta herramienta permite seleccionar varios productos y obtener un análisis estructurado de sus principales diferencias, ventajas y desventajas. Así lo informa Ixbt.com informa .

El objetivo principal de la nueva función es proporcionar al usuario una recomendación breve y clara sobre qué producto es el más adecuado para un propósito específico, como trabajo, estudio o juegos. Según la directora de producto Kristina Moshko, esta herramienta ayuda a resolver los problemas del usuario directamente en la plataforma sin necesidad de visitar otros sitios web.

Los desarrolladores consideran que la función "Smart Comparison" será especialmente útil en categorías con especificaciones técnicas complejas, como electrónica, electrodomésticos y equipos. Ahora, en lugar de comparar manualmente docenas de parámetros, el comprador recibe una explicación sencilla y comprensible preparada por la IA.

La empresa planea seguir mejorando esta herramienta basándose en los comentarios de los usuarios. Esta novedad es una continuación de los escenarios de IA en la plataforma Wildberries, que ya cuenta con un probador virtual, búsqueda inteligente mediante fotos y resúmenes de reseñas generados por redes neuronales.