Yandex Maps introduce el premio “Lugares especialmente buenos”

El equipo de Yandex ha anunciado un nuevo proyecto para sus usuarios: un premio especial para organizaciones con una calidad de servicio constantemente alta. A partir de ahora, las empresas más reputadas en la plataforma Yandex Maps recibirán un reconocimiento especial. Así lo informa Ixbt.com informa .

El estatus de “Lugar especialmente bueno” (Osobenno Xoroshee mesto) se otorga a las empresas que han mantenido el título de “Buen lugar” durante cinco años consecutivos o más gracias a las altas valoraciones de los usuarios. Este premio significa fiabilidad a largo plazo y lealtad del cliente.

Según las estadísticas, 8,600 organizaciones fueron consideradas merecedoras de este alto galardón en 2024. Esta cifra representa solo el 4% de todas las empresas que poseen el estatus básico de “Buen lugar”, lo que demuestra lo riguroso que es el proceso de selección.

Para confirmar su estatus, los propietarios de negocios recibirán una estatuilla especial para colocar dentro de su establecimiento, así como una insignia digital. La insignia digital se puede descargar a través de la cuenta personal y utilizarse en la tarjeta de Yandex Maps o en las redes sociales.