Cómo entrar en el Top 20 del Startup Battlefield

Todo fundador de una startup sueña con subir al escenario de TechCrunch Disrupt, realizar una presentación de seis minutos ante los inversores más influyentes de Silicon Valley y competir por un premio de 100.000 dólares y la Disrupt Cup. El primer paso hacia este éxito comienza con la solicitud. La fecha límite para la cohorte de este año se ha extendido hasta el 8 de junio, por lo que quienes deseen presentar su proyecto aún tienen una oportunidad. Según informa Techcrunch.com, señala.

La lista del Top 20 del Startup Battlefield se forma a partir de los mejores representantes del grupo Startup Battlefield 200. Durante el proceso de selección, se da prioridad a las empresas con ideas disruptivas que abren nuevos caminos en su sector y son capaces de generar grandes cambios en la industria. La singularidad del producto y su preparación para el escenario global son los criterios principales.

Los videos sobre el producto y los fundadores son cruciales para los candidatos. Es la primera impresión que reciben los jueces y demuestra la preparación de la empresa para el escenario de Disrupt. Se recomienda mostrar el producto en acción en el video, demostrando confianza ante la cámara en lugar de depender únicamente de las cifras.

Las empresas seleccionadas preparan su presentación junto al equipo de TechCrunch. Cada participante tiene seis minutos para mostrar su proyecto, seguidos de preguntas de inversores de renombre como Aileen Lee, Kirsten Green y Navin Chaddha. Cinco de los 20 finalistas pasarán a la etapa final y el ganador obtendrá un premio de 100.000 dólares.