Exingeniero de Anduril recauda 42 millones de dólares para la fabricación de piezas compuestas

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Exingeniero de Anduril recauda 42 millones de dólares para la fabricación de piezas compuestas

Zack Eakin probó su idea de nueva startup con Palmer Luckey antes de presentarla a los inversores. Eakin dejó la empresa de defensa Anduril, fundada por Luckey, en 2024 para fundar una nueva empresa de materiales compuestos llamada Layup Parts. Los fundadores de Anduril, Brian Schimpf y Matt Grimm, le dieron consejos sobre estrategia de proyectos y el arte de contar historias. Este pequeño curso de preparación dio sus frutos, informa Techcrunch.com informa .

Eakin, que recaudó una inversión inicial de 9 millones de dólares hace dos años, anunció el martes que había reunido otros 42 millones de dólares en una ronda de serie A. Liderada por Marlinspike, la ronda contó con la participación de Cerberus Ventures, Pinegrove Venture Partners, así como Founders Fund y Lux Capital. Se trata de una cantidad importante para la startup con sede en Huntington Beach, California, que cuenta con solo 60 empleados.

El objetivo principal de Layup Parts es hacer que el proceso de pedido de piezas personalizadas de fibra de carbono o fibra de vidrio sea tan fácil y rápido como en la plataforma Amazon. Eakin lleva casi dos décadas trabajando con materiales compuestos. Comenzó su carrera en el equipo Chip Ganassi Racing y más tarde se convirtió en el primer ingeniero de The Boring Company, fundada por Elon Musk, en 2017.

Mientras trabajaba en Anduril en 2021, Eakin notó que la fabricación industrial estaba experimentando una revolución, pero el sector de los compuestos seguía rezagado. Aunque startups como SendCutSend y Protolabs han reducido drásticamente los tiempos de entrega de prototipos, no existía una solución similar para piezas compuestas complejas. Las nuevas inversiones se destinarán a aumentar la plantilla de la startup y a trasladarse a una planta de producción más grande este año.

Layup PartsAndurilCompuestosTecnologíaInversión
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Nodirbek Razzokov
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