Uber introduce restricciones para controlar los costes de la inteligencia artificial

Las tecnologías de inteligencia artificial son cada vez más caras y muchas empresas se ven obligadas a limitar su uso para reducir costes. Uber se ha unido a esta lista: la empresa ha introducido restricciones internas para los empleados con el fin de controlar las grandes sumas que se gastan en IA. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según Bloomberg, se ha establecido un límite mensual de 1.500 dólares por cada empleado y cada herramienta de codificación basada en agentes (como Claude Code desarrollada por Anthropic o Cursor). Los empleados pueden seguir sus gastos a través de un panel interno especial, aunque se permite superar este límite en casos excepcionales con la aprobación de la dirección.

Esta noticia no es sorprendente para muchos, ya que en abril el director técnico de Uber reveló que la empresa había gastado su presupuesto anual de IA en solo cuatro meses. Anteriormente, The Information informó que Uber había animado a sus empleados a utilizar la IA tanto como fuera posible, incluso fomentando la competencia mediante clasificaciones internas.

El ejecutivo de Uber, Andrew Macdonald, también expresó recientemente sus dudas sobre la eficiencia de la IA, señalando que es difícil ver una correlación clara entre el uso de la tecnología y las nuevas funciones para los consumidores. Esta situación pone de manifiesto un gran problema al que se enfrenta toda la industria tecnológica: las empresas están invirtiendo miles de millones en IA, pero el retorno de la inversión (ROI) sigue siendo, por ahora, en gran medida teórico.