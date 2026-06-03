Uber revela lista de objetos extraños olvidados en robotaxis

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Uber revela lista de objetos extraños olvidados en robotaxis

Uber ha publicado su informe anual "Lost & Found Index". Durante la última década, la lista de objetos olvidados por pasajeros ha reflejado una singular perspectiva antropológica de la sociedad. El informe de este año se centra en una nueva tendencia: los robotaxis. Según Techcrunch.com, miles de objetos fueron olvidados en coches sin conductor durante el último año. informa .

Además de típicos como móviles, carteras y llaves, en los robotaxis aparecen objetos inesperados. Ejemplos incluyen dentaduras postizas, un bolso "I Heart Hot Dads", una gorra azul "Emotional Support Human", juguetes Squishmallow y un póster de Charli XCX. Estos casos muestran la creciente popularidad de los robotaxis en la red de Uber.

Uber está expandiendo su negocio de AV (vehículos autónomos). El sector alcanzó un nuevo hito con el lanzamiento de "Waymo on Uber" en Austin en marzo de 2025. La empresa también colabora con socios como Waymo, Motional y Avride en ciudades como Atlanta, Las Vegas y Dallas. Incluso sin conductor, el sistema de objetos perdidos funciona eficazmente.

Si un pasajero olvida algo en un robotaxi, el proceso es igual al de viajes estándar: se contacta a soporte vía app. Una vez localizado, el objeto puede enviarse por Uber Courier por 15 USD o recogerse personalmente en el depósito AV.

Uber aspira a ser el mayor operador mundial de viajes autónomos para 2029. La compañía planea lanzar servicios de robotaxis en 15 ciudades globales este año. Uber Autonomous Solutions ofrece software y servicios para camiones sin conductor y robots de reparto.

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Nodirbek Razzokov
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