VKontakte adopta una nueva arquitectura: La velocidad del sitio aumentó significativamente

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VKontakte adopta una nueva arquitectura: La velocidad del sitio aumentó significativamente

El equipo de VKontakte ha completado la migración de las secciones principales del sitio web a una nueva arquitectura de Aplicación de Página Única (SPA). Según los desarrolladores, esta actualización aceleró el tiempo de carga inicial de la página en un 25% y redujo el tiempo promedio de transición entre secciones en 3,5 veces. Ixbt.com informa al respecto.

Estos cambios abarcan los principales escenarios de usuario, incluyendo el feed de noticias, perfiles, comunidades, mensajería, amigos, clips, fotos y la sección de mercado. Antes de la transición a la nueva arquitectura, muchos procesos en la versión web operaban bajo un modelo clásico: al abrir una sección, la página esperaba una respuesta del servidor antes de renderizarse completamente en pantalla.

Ahora, VKontakte muestra la estructura de la página al usuario —como el panel superior, la navegación y el esqueleto de la sección— más rápido, llenándola posteriormente de contenido. Esto permite a los usuarios comenzar a interactuar con el servicio antes y evita encontrar pantallas en blanco durante las transiciones entre secciones.

Los cambios también impactaron el proceso de desarrollo de software: el equipo integró un enfoque basado en componentes basado en el sistema de diseño de VKontakte. Esto permite ensamblar interfaces a partir de bloques prefabricados, asegurando ciclos de lanzamiento más rápidos y un estilo consistente.

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Abror Shuhratov
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