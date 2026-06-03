Coralogix recauda 200 M$ para monitorear agentes de IA

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Coralogix recauda 200 M$ para monitorear agentes de IA

La startup Coralogix, con sede en Boston y fundada en Israel, ha recaudado 200 millones de dólares en una nueva ronda de financiación. La empresa cree que la proliferación de agentes de IA está impulsando la demanda de herramientas de próxima generación para observar, solucionar problemas y gestionar sistemas de software autónomos. Techcrunch.com informa .

Esta financiación de la Serie F llega apenas 11 meses después de que Coralogix recaudara 115 millones de dólares en su Serie E, lo que demuestra la rapidez con la que crece el interés de los inversores en empresas de infraestructura de IA. Tras esta ronda, la valoración de la startup alcanza los 1.600 millones de dólares. La ronda fue liderada por Advent y el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).

Fundada en 2014, Coralogix ayuda a las empresas a monitorear sistemas de software mediante el análisis de datos operativos como logs, métricas y trazas. La plataforma cuenta actualmente con más de 5.000 clientes en todo el mundo, incluidos IBM, Tradeweb y JFrog. La empresa compite con gigantes como Datadog, New Relic y Splunk.

Según Ariel Assaraf, fundador y CEO de Coralogix, más de la mitad de los clientes empresariales utilizan ahora un agente de IA llamado Olly o sus propios modelos de IA para la investigación de incidentes. Los ingenieros están pasando de los paneles tradicionales a interactuar mediante asistentes de IA e interfaces de línea de comandos (CLI).

La empresa anunció que aumentó sus ingresos en más del 60% el año pasado, superando los 100 millones de dólares en ingresos anuales. Coralogix cuenta ahora con más de 600 empleados a nivel mundial, y los nuevos fondos se destinarán al desarrollo de productos de IA, soluciones de seguridad y expansión global.

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Nodirbek Razzokov
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