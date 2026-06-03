Plex presenta nuevas funciones sociales antes de subir precios

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Plex presenta nuevas funciones sociales antes de subir precios

La plataforma Plex ha evolucionado de un simple servidor multimedia personal a un gran centro especializado en streaming con publicidad y alquiler de películas. Ahora, la empresa busca competir con plataformas sociales como Reddit y Letterboxd. Las nuevas funciones presentadas el miércoles buscan transformar la interacción de los usuarios. TechCrunch informa sobre este desarrollo.

La nueva sección Discussions permite a los usuarios dejar reseñas de películas y series y participar en conversaciones. A través de este foro, Plex planea desafiar el dominio de Reddit en las comunidades de cine. Se ha desarrollado un sistema de moderación que combina IA y supervisión humana para el control de contenido.

Otra novedad clave es la función Listas, que permite a los usuarios crear listas de películas favoritas, compartirlas y reaccionar con emojis. La opción de importar listas de otras plataformas se añadirá antes de fin de año. Esto implica una competencia directa con servicios como Letterboxd e IMDb.

Además, Plex anunció la función Match Score, basada en los hábitos de visualización. Este sistema muestra al usuario un porcentaje de compatibilidad con una película específica. En una entrevista con TechCrunch, el cofundador Scott Olechowski destacó que esta función ofrece recomendaciones personalizadas instantáneas en lugar de búsquedas interminables.

Actualmente, la función Listas está disponible para todos, mientras que Discussions se lanzará a finales de este mes. Estas actualizaciones llegan en un momento en que se espera un aumento significativo en el precio de la suscripción de por vida de Plex.

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Nodirbek Razzokov
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