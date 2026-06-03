Meta lanza globalmente su agente de IA para WhatsApp Business

Durante años, WhatsApp ha sido una herramienta de comunicación clave para empresas de todos los tamaños en todo el mundo. Ahora, Meta está integrando inteligencia artificial en la plataforma para convertirla en una aplicación de trabajo integral para pymes. El miércoles, la compañía anunció el lanzamiento global de un bot de atención al cliente llamado Meta Business Agent dentro de WhatsApp. Techcrunch.com informa .

Este proyecto se lanzó públicamente tras casi dos años de pruebas por parte de Meta en países como India y México. Según Meta, el agente de IA puede responder preguntas de clientes, recomendar productos, programar citas, clasificar consultas de ventas y transferir la conversación a un operador humano cuando sea necesario. Además, este bot se está implementando en los mensajes directos de Instagram.

Actualmente, la empresa está probando a través de Business Agent una función que ofrece informes diarios y análisis sobre chats fuera del horario laboral. Esta capacidad está disponible para cuentas seleccionadas en WhatsApp Business, Instagram Pro, Messenger y Meta Business Suite. En el futuro, se espera que el agente incluya funciones como investigación de mercado, destaque de características de productos y gestión de calendarios.

Meta también está desarrollando una plataforma para crear agentes personalizados que se integren con sistemas como Shopify, Zendesk y Shopee para grandes empresas. La compañía planea cobrar por este servicio de IA bajo la suscripción WhatsApp Business Premium. Las grandes empresas pagarán según la cantidad de tokens consumidos al usar el agente.