TikTok lanza la aplicación TikTok Pro Events para grandes eventos culturales

·42·Tecnología
TikTok lanza la aplicación TikTok Pro Events para grandes eventos culturales

El miércoles, TikTok anunció el lanzamiento de TikTok Pro Events, una nueva aplicación en EE. UU. dedicada a grandes eventos culturales como la Copa Mundial de la FIFA. Esta plataforma independiente permite a los usuarios conectarse con otros aficionados, ver videos de tendencia y acceder a feeds exclusivos de creadores de contenido. Techcrunch.com informa .

Los usuarios mayores de 18 años pueden ganar Stars exclusivas completando varias tareas dentro de la aplicación. Esto incluye buscar hashtags de tendencia, visitar el centro de la Copa Mundial de la FIFA y compartir contenido. Los puntos acumulados se pueden canjear por mercancía oficial de la Copa Mundial de la FIFA, cupones de TikTok Shop o donarse a la organización benéfica Feeding America.

La creación de una aplicación separada fuera de la plataforma principal abre un nuevo campo competitivo para TikTok en la captación de la atención de los usuarios. Este movimiento permite a las marcas y anunciantes llegar a audiencias específicas y generar nuevas fuentes de ingresos a través de patrocinios y asociaciones. Los usuarios también pueden acceder a centros especiales buscando 'Copa Mundial de la FIFA' en la aplicación principal de TikTok.

Estos centros funcionan con la tecnología TikTok GamePlan, que ayuda a equipos deportivos, ligas y emisoras a ampliar su audiencia y profundizar la conexión con los aficionados. La aplicación TikTok Pro Events ya está disponible para descargar en EE. UU. a través del Apple App Store y Google Play Store.

TikTok está evolucionando de una simple plataforma de entretenimiento a un ecosistema integral. Recientemente, la compañía presentó TikTok GO, un servicio para reservar hoteles y viajes. Estas novedades buscan transformar la plataforma en un centro tanto para el consumo de contenido como para la realización de transacciones.

TikTokFIFA World CupTikTok Pro EventsTecnologíaAplicación
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xiaomi lanza un power bank asequible con indicador de estado de la bateríaHoy, 08:52Starlink inicia la lucha contra el fraude: terminales desactivados en todo el mundoHoy, 08:28Fotos asombrosas desde el espacio: Los cosmonautas orbitan la Tierra cuatro vecesHoy, 07:53Cuatro cámaras de 50 MP y batería de 6500 mAh: presentado el Motorola Edge 70 Pro+Hoy, 07:25Usuarios de iPhone se quedan sin notificaciones en Max MessengerHoy, 07:22
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal