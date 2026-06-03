TikTok lanza la aplicación TikTok Pro Events para grandes eventos culturales

El miércoles, TikTok anunció el lanzamiento de TikTok Pro Events, una nueva aplicación en EE. UU. dedicada a grandes eventos culturales como la Copa Mundial de la FIFA. Esta plataforma independiente permite a los usuarios conectarse con otros aficionados, ver videos de tendencia y acceder a feeds exclusivos de creadores de contenido. Techcrunch.com informa .

Los usuarios mayores de 18 años pueden ganar Stars exclusivas completando varias tareas dentro de la aplicación. Esto incluye buscar hashtags de tendencia, visitar el centro de la Copa Mundial de la FIFA y compartir contenido. Los puntos acumulados se pueden canjear por mercancía oficial de la Copa Mundial de la FIFA, cupones de TikTok Shop o donarse a la organización benéfica Feeding America.

La creación de una aplicación separada fuera de la plataforma principal abre un nuevo campo competitivo para TikTok en la captación de la atención de los usuarios. Este movimiento permite a las marcas y anunciantes llegar a audiencias específicas y generar nuevas fuentes de ingresos a través de patrocinios y asociaciones. Los usuarios también pueden acceder a centros especiales buscando 'Copa Mundial de la FIFA' en la aplicación principal de TikTok.

Estos centros funcionan con la tecnología TikTok GamePlan, que ayuda a equipos deportivos, ligas y emisoras a ampliar su audiencia y profundizar la conexión con los aficionados. La aplicación TikTok Pro Events ya está disponible para descargar en EE. UU. a través del Apple App Store y Google Play Store.

TikTok está evolucionando de una simple plataforma de entretenimiento a un ecosistema integral. Recientemente, la compañía presentó TikTok GO, un servicio para reservar hoteles y viajes. Estas novedades buscan transformar la plataforma en un centro tanto para el consumo de contenido como para la realización de transacciones.