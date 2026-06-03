Mayores ciberataques y filtraciones de datos de 2026

Al revisar el período transcurrido de 2026, los problemas de ciberseguridad pueden parecer eclipsados por guerras globales, la crisis climática y nuevas pandemias. Sin embargo, la ciberseguridad sigue siendo un barómetro crucial de los acontecimientos en el escenario mundial. Las botnets están intensificando los ataques digitales contra Occidente, mientras que los gobiernos utilizan los datos de los ciudadanos y las infraestructuras como armas contra poblaciones enteras. Mientras tanto, los hackers motivados financieramente continúan dañando a los sectores público y privado, exigiendo grandes rescates. Techcrunch.com informa al respecto. informa .

En EE. UU., aún se investiga una filtración de datos causada por errores durante la reforma de agencias federales por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk. Se desconoce qué ocurrió con los datos más clasificados de la Administración del Seguro Social (SSA). Según los informes, el DOGE cargó una base de datos con números de seguro social e información personal de casi todos los estadounidenses vivos en un servidor de terceros no seguro. Este podría ser el mayor robo de datos en la historia de EE. UU.

La situación en Europa también es bastante compleja. Grupos de hackers vinculados a Rusia han atacado sistemas de suministro de energía y agua en Polonia, Suecia y Noruega. Las redes eléctricas y las plantas de tratamiento de agua de Polonia fueron objetivo de malware, mientras que en Noruega, los ataques a presas provocaron un gran desperdicio de agua. Este tipo de acciones de guerra híbrida se extienden más allá del ámbito digital, amenazando la vida real de la población.

Recientemente, en el contexto de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, se han emitido advertencias sobre ataques de hackers iraníes a infraestructuras críticas de EE. UU. En particular, las empresas privadas de agua siguen siendo los puntos más vulnerables, ya que muchas carecen incluso de las defensas de ciberseguridad más básicas. A mediados de 2026, los ataques digitales y las guerras híbridas continúan representando una grave amenaza para la seguridad mundial.