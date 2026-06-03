Los editores podrán optar por no aparecer en Google AI Search

El Reino Unido ha establecido una supervisión legal sobre el sistema de búsqueda basado en IA de Google. Según las nuevas normativas, el gigante tecnológico debe ofrecer a los editores la opción de excluir su contenido de los resultados de búsqueda con IA. Google anunció que cumplirá con estos requisitos e introducirá un botón de control específico para editores, según informa Techcrunch.com. informa .

Los editores podrán restringir la participación de sus sitios en funciones generativas como AI Overviews, AI Mode o Discover a través de Google Search Console. Google probará inicialmente esta función con un grupo de editores en el Reino Unido antes de implementarla globalmente. La compañía afirma que excluirse de la búsqueda con IA no afectará al posicionamiento en los resultados de búsqueda tradicionales de Google.

La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) calificó esta decisión como el "primer paso en el mundo" para devolver el control a los editores sobre su contenido. Esta novedad permite a las agencias de noticias y otros creadores negociar acuerdos más favorables con Google sobre el uso de datos para funciones de IA.

Además, Google ahora deberá proporcionar enlaces específicos al contenido utilizado en las respuestas de IA. La compañía anunció que ha aumentado los enlaces en línea y las vistas previas del sitio para incentivar a los usuarios a visitar las fuentes. Para ayudar en la toma de decisiones, Search Console también ofrecerá nuevas métricas, incluidos datos de visibilidad en respuestas de IA.