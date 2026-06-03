Wander: Una nueva herramienta para explorar el pequeño mundo de Internet

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Wander: Una nueva herramienta para explorar el pequeño mundo de Internet

A medida que los motores de búsqueda se saturan con resúmenes de IA y contenido comercial, surgen más proyectos que buscan hacer que Internet sea sincero y humano nuevamente. Una de estas iniciativas es Wander Console, una consola web de código abierto y autoalojada. Esta herramienta permite a los usuarios descubrir fácilmente sitios web interesantes recomendados por desarrolladores y creadores independientes. Techcrunch.com informa al respecto. informe .

Creado por el desarrollador londinense Susam Pal, el proyecto Wander se inspira en herramientas clásicas como StumbleUpon. Según Pal, decidió desarrollar esta idea después de ver la herramienta de «pequeña web» del motor de búsqueda Kagi. Wander abarca no solo blogs, sino también miniaplicaciones inusuales, juegos y proyectos web personales.

Usar el sistema Wander es muy sencillo: el propietario del sitio solo necesita subir dos archivos (index.html y wander.js) a su recurso. No requiere bases de datos complejas ni código de servidor, e incluso puede alojarse a través de GitHub Pages. Al hacer clic en el botón «Wander» instalado, el sistema redirige aleatoriamente al usuario a otro sitio web interesante y creativo.

Actualmente, muchos usuarios personalizan sus consolas de manera única. Por ejemplo, algunos eligen diseños retro, mientras que otros crean listas de sitios creados por personas específicas. Proyectos como este tienen como objetivo restaurar la atmósfera creativa de los primeros días de Internet y la libertad que ofrecían plataformas como Geocities.

WanderInternetTecnologíaOpen SourceStumbleUpon
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Nodirbek Razzokov
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