Doble espacial: SpaceX lanza dos cohetes Falcon 9 en un solo día

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Doble espacial: SpaceX lanza dos cohetes Falcon 9 en un solo día

Hoy, 3 de junio de 2026, SpaceX planea lanzar simultáneamente dos cohetes Falcon 9 equipados con satélites Starlink. El primer despegue se realizará a las 13:02 hora de Taskent desde Cabo Cañaveral, Florida (SLC-40). Este cohete pondrá 29 satélites en órbita terrestre baja. Ixbt.com informa .

El segundo vuelo está programado para las 19:00 hora de Taskent desde la Base Vandenberg en California (SLC-4E). En esta ocasión se enviarán otros 24 dispositivos a la órbita. Así, se añadirán un total de 53 nuevos satélites a la red Starlink en un solo día. Esto mejorará significativamente la cobertura de internet de alta velocidad en zonas remotas del hemisferio norte y en rutas marítimas.

Al finalizar la misión, se espera que ambas primeras etapas de los cohetes Falcon 9 aterricen en barcos dron autónomos en el océano. La tecnología reutilizable de SpaceX reduce los costos de lanzamiento y permite operaciones casi diarias.

En 2026, SpaceX ya ha completado con éxito decenas de misiones Starlink, y el número de satélites activos en órbita supera los 10.000. Estos 'lanzamientos dobles' siguen siendo un evento poco frecuente, ya que la compañía solía realizar vuelos una vez cada tres días.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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