Suno recauda 400 millones de dólares pese a disputas de derechos de autor

La startup de generación musical con IA Suno anunció el miércoles que ha cerrado una ronda de financiación de Serie D de 400 millones de dólares. Tras esta financiación, la valoración de la empresa alcanzó los 5.400 millones de dólares. Cabe destacar que hace apenas siete meses Suno estaba valorada en 2.450 millones de dólares, lo que indica la gran confianza de los inversores en el futuro de la compañía a pesar de los procesos judiciales. Techcrunch.com informa .

Los problemas legales de la empresa son significativos. Suno ha admitido haber entrenado sus modelos de IA con canciones protegidas por derechos de autor. Aunque los representantes de la startup consideran que esto cumple con la doctrina del "fair use" (uso justo), Universal Music Group (UMG), Sony y la organización alemana GEMA continúan sus demandas contra la empresa. Sin embargo, Warner Music Group (WMG) llegó a un acuerdo firmando un contrato de licencia con Suno en noviembre.

Inicialmente, Sony y UMG acusaron a la empresa de utilizar sin autorización 560 obras. Sin embargo, el mes pasado los sellos discográficos ampliaron sus reclamos, afirmando que más de 61.000 canciones adicionales fueron utilizadas en el entrenamiento sin permiso. A pesar de ello, la base de usuarios de Suno sigue creciendo y la aplicación ocupa los primeros puestos en la categoría de Música del App Store.

Según Billboard, los usuarios crean más de 7 millones de canciones diarias en la plataforma Suno. La nueva ronda de inversión fue liderada por Bond Capital, con la participación de IVP, Forerunner, Union Square Ventures y otros grandes fondos. En su comunicado, la empresa expresó su satisfacción por las colaboraciones con profesionales de la industria y productores, pero no reveló nombres específicos.