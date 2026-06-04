Meta convierte su juego de fitness Supernatural en una empresa independiente

Aunque los intentos de Meta por popularizar el metaverso no han dado los resultados esperados, el juego de fitness de realidad virtual Supernatural se ha convertido en uno de los proyectos más exitosos del sector. Los usuarios de esta aplicación, que hizo que los entrenamientos fueran divertidos y cómodos, ahora pueden estar tranquilos: el proyecto no se cerrará. Meta libró una batalla antimonopolio de ocho meses para adquirir el estudio Within, creador de este juego, por casi 400 millones de dólares en 2023. Techcrunch.com informa al respecto. informe .

Sin embargo, tras tanto esfuerzo y litigios con la FTC, Meta despidió a gran parte de su equipo de realidad virtual y anunció que dejaría de añadir nuevo contenido después de unos años. Esta decisión provocó un fuerte descontento entre los usuarios de Supernatural. Meta reconsideró su decisión y dio un paso poco común: permitió que el equipo de Supernatural se escindiera como una empresa independiente.

La recién creada empresa Supernatural Health asumirá la gestión de la aplicación a partir de finales de este año. Según el sitio web de la compañía, el juego mantendrá a sus entrenadores originales y su estilo único. El proyecto será dirigido por sus fundadores originales. Esto se considera una conclusión lógica y positiva para un proyecto que ha superado su etapa de crecimiento con la ayuda de los recursos proporcionados por Meta.

Los usuarios recibieron esta noticia con gran alegría. A muchos les preocupaba que Meta hubiera adquirido el proyecto solo para cerrarlo. Ahora, Supernatural continuará desarrollándose bajo el control de un equipo independiente, lo cual es un resultado positivo, a diferencia del destino de muchas startups adquiridas y posteriormente cerradas por los gigantes tecnológicos.