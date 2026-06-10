Samsung Galaxy Watch Ultra 2: La capacidad de la batería aumentará significativamente

Nuevos datos filtrados han revelado detalles sobre el próximo reloj inteligente Galaxy Watch Ultra 2 de Samsung. Según Sammobile, el nuevo dispositivo estará equipado con una batería mucho más grande que el modelo actual. Ixbt.com informa .

Según los informes, la capacidad de la batería del Galaxy Watch Ultra 2 será de 800 mAh. Esto es un 35 por ciento más que los 590 mAh del modelo Galaxy Watch Ultra actual. Se espera que la nueva plataforma de hardware Snapdragon Wear Elite y la batería ampliada mejoren significativamente el tiempo de funcionamiento autónomo del dispositivo.

No solo la versión Ultra, sino también la serie Galaxy Watch 9 recibirá actualizaciones. En particular, el modelo Galaxy Watch 9 con carcasa de 40 mm tendrá una batería de 400 mAh (un 23 por ciento más que el Galaxy Watch 8). Sin embargo, se asume que la capacidad de la batería en el modelo de 44 mm permanecerá sin cambios en 435 mAh.

Anteriormente, circularon informes de que la velocidad de carga no aumentaría en la serie Galaxy Watch 9, y actualmente se desconoce cuál será este indicador para el modelo Galaxy Watch Ultra 2. Se espera que Samsung presente oficialmente sus nuevos relojes inteligentes en el evento Galaxy Unpacked en julio.

En esta presentación, además de los relojes, está previsto presentar al público nuevos teléfonos inteligentes plegables como el Galaxy Z Fold 8, el Galaxy Z Fold 8 Ultra y el Galaxy Z Flip 8.