Apple presenta iOS 27: las novedades más importantes para el uso diario

Apple ha presentado su nuevo sistema operativo iOS 27 en el marco de su tradicional conferencia WWDC. Aunque la inteligencia artificial y Apple Intelligence han sido el centro de atención, el gigante tecnológico también ha introducido una serie de actualizaciones prácticas en aplicaciones de uso diario: Apple Maps, Wallet y Find My. Estos cambios están orientados a facilitar la vida cotidiana de los usuarios. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

En la aplicación Apple Maps, la función « Flyover » ha sido mejorada significativamente. Ahora, las vistas 3D de ciudades y lugares de interés son más detalladas y cuentan con una navegación más fluida. Además, ha aparecido la nueva función « Local Lists ». A través de ella, los usuarios pueden encontrar fácilmente restaurantes y lugares de ocio populares en su zona. Según los expertos, este paso busca reducir la necesidad de aplicaciones de terceros como Google Maps o TikTok.

Seguridad y gestión de la ubicación

El servicio Find My es ahora más flexible. Los usuarios podrán compartir su ubicación durante un intervalo de tiempo determinado —desde unos minutos hasta varios días o hasta una fecha específica—. Además, se ha añadido la función de pausar temporalmente la ubicación con ciertos contactos hasta el final del día. Se espera que esto sea especialmente útil para organizar sorpresas o eventos secretos.

La aplicación Apple Wallet también ha sido renovada profundamente. Uno de los aspectos más interesantes es la posibilidad de dividir la cuenta con amigos escaneando los recibos. Esta función, que funciona con Apple Intelligence, identifica los productos del recibo, calcula impuestos y propinas, y sugiere realizar el pago a través de Apple Cash.

Billetera digital y nuevas capacidades

Además, Wallet ahora admite la digitalización de tarjetas de fidelidad físicas. El usuario solo tiene que apuntar la cámara del iPhone al código de barras. Estas tarjetas también se reflejan en los dispositivos Apple Watch, lo que agiliza el proceso de compra. Para los viajeros, se ha mejorado el sistema de llaves de hotel, mostrando la información de la habitación y el horario de servicios directamente en la aplicación.

El sistema Apple Pay también cuenta con un nuevo diseño. Ahora, los usuarios pueden cambiar fácilmente entre tarjetas de pago, ver sus saldos de bonos y las opciones de «pago posterior». Para los comerciantes, se ha presentado la función «Tap to Share», que hace que el intercambio de información con los clientes sea seguro y rápido.

Según datos de ixbt.com, se espera que estas actualizaciones lleguen al público general este otoño. iOS 27 llevará la comodidad de uso del smartphone a un nuevo nivel, no solo para los entusiastas de la tecnología, sino también para los usuarios comunes.