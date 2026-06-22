Científicos chinos crean una batería de estado sólido de larga duración para coches eléctricos

Investigadores de la Academia China de Ciencias han anunciado un logro significativo en el sector energético. El nuevo electrolito de gel compuesto orgánico-inorgánico desarrollado por ellos permite prolongar considerablemente la vida útil de las baterías de los coches eléctricos. Esta tecnología está orientada a resolver el problema de la degradación de la capacidad, el punto más débil de las baterías modernas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

La nueva arquitectura está diseñada para eliminar las barreras tradicionales en las interfaces de los electrolitos sólidos. Los investigadores lograron remodelar la composición química del fluoruro de polivinilideno mediante oxicloruro de litio. Como resultado, surgió una red especial que asegura un movimiento continuo y de baja resistencia de los iones de litio. Este descubrimiento combina la alta conductividad de los elementos inorgánicos con la flexibilidad de los polímeros orgánicos.

Especificaciones técnicas y estabilidad

Según los resultados de las pruebas de laboratorio, el nuevo electrolito posee una conductividad iónica óptima de 2,73 x 10-4 Sm/cm. Asimismo, mostró una ventana electroquímica superior a 4,78 Volts. Estos indicadores garantizan que la batería funcione de manera segura y eficiente incluso bajo alta tensión.

Desde el punto de vista de la resistencia mecánica, el nuevo desarrollo también mostró resultados elevados. El módulo de Young del material fue de 892,53 MPa, lo que permite proteger las estructuras internas de la batería contra la presión externa y las deformaciones. Tal robustez reduce el riesgo de incendio debido a daños físicos.

El resultado más sorprendente se registró en las pruebas de durabilidad. Celdas completas que utilizaron un cátodo de níquel-cobalto-aluminio conservaron el 84,15 % de su capacidad después de 350 ciclos de carga. En comparación, estos indicadores son muy superiores a los de las baterías de óxido tradicionales basadas en litio, lantano, circonio y titanio.

Importancia industrial

Actualmente, uno de los mayores problemas para los propietarios de coches eléctricos es la pérdida de capacidad de la batería tras varios años de uso. Este desarrollo de los científicos chinos permite acercarse al concepto de «batería eterna» que buscan Tesla y otros grandes fabricantes. Según Ixbt.com, la nueva construcción demostró un funcionamiento estable durante más de 2500 horas con una densidad de corriente de 0,1 mA/cm2.

Si esta tecnología se implementa en la producción masiva, no solo aumentará la autonomía de los coches eléctricos, sino que también se estabilizará su valor en el mercado de segunda mano. Esto se debe a que la conservación a largo plazo de la capacidad de la batería es el factor principal que determina la vida útil general del vehículo.