Nueva era en la IA: ¿cómo la tecnología «Loop» transformará la programación?

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Nueva era en la IA: ¿cómo la tecnología «Loop» transformará la programación?

El concepto de «loop» (bucle), considerado como la siguiente etapa en el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI), está generando grandes debates entre los expertos del sector. En la reciente conferencia @Scale organizada por Meta, Boris Cherny, fundador del proyecto Claude Code, destacó la importancia de esta tecnología. Según él, la transición de sistemas AI agenticos a bucles de procesamiento continuo es un paso revolucionario, similar al paso de la escritura manual de código a los agentes automatizados. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Cherny señala que el proceso de programación actual está dejando de ser simplemente la escritura de código por agentes para convertirse en una cadena compleja donde los agentes se asignan tareas entre sí y controlan los resultados. En este proceso, varios agentes AI trabajan constantemente en segundo plano para mejorar la arquitectura del código, corregir errores y consolidar elementos repetitivos. Estos «bucles» envían pull-requests y perfeccionan el sistema sin interrupción, tal como lo harían programadores experimentados, sin intervención humana.

Principio de funcionamiento de los bucles agenticos

En la programación tradicional, los bucles recursivos se repiten hasta que se cumple una condición determinada. Sin embargo, los bucles en el mundo de la AI funcionan de manera diferente. Aquí, el proceso de toma de decisiones no es determinista; es el propio sub-agente quien decide cuándo detener la tarea. Por ejemplo, en el método llamado «Ralph Loop», el modelo contabiliza todo el trabajo realizado y verifica independientemente si se ha alcanzado el objetivo propuesto. Esto ayuda a resolver el problema de que los modelos AI se «pierdan» durante periodos prolongados de trabajo.

Este enfoque se alinea con el concepto de «test-time compute» (capacidad de cómputo en tiempo de prueba) propuesto por el investigador de OpenAI, Noam Brown. Según él, los modelos modernos pueden resolver casi cualquier problema complejo, siempre que se les proporcionen suficientes recursos de cómputo. Los bucles continúan consumiendo potencia de cálculo hasta que el problema se resuelve por completo.

Aspectos económicos y riesgos futuros

Aunque esta tecnología parece eficiente, tiene sus desventajas. El problema principal es el costo. A diferencia de los chatbots convencionales de preguntas y respuestas, los bucles de procesamiento continuo consumen tokens muy rápidamente. Para empresas como Anthropic, que generan ingresos vendiendo tokens, esto puede ser beneficioso, pero para los usuarios comunes y las empresas, este modo de trabajo resultará considerablemente más caro.

A pesar de ello, los expertos consideran esta dirección como la continuación lógica del desarrollo de la AI. Dar más libertad a los agentes y confiarles tareas permanentes reduce el factor humano y facilita la gestión de proyectos complejos. Según ixbt.com, se espera que esta tecnología se convierta en la herramienta de trabajo principal de las grandes empresas de IT en los próximos años.

En conclusión, el mundo de la AI está entrando en la era de los «bucles». Esto podría llevar la eficiencia a un nuevo nivel, no solo en la programación, sino también en el análisis de datos y otros campos digitales. Sin embargo, la gestión de la potencia de cómputo y la optimización de costos seguirán siendo temas urgentes.

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