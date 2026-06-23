Un grupo de accionistas de Uber, incluido el fondo de pensiones de Detroit, ha presentado una demanda colectiva contra la dirección y la junta directiva del gigante tecnológico. La demanda sostiene que los directivos de la empresa priorizaron los beneficios financieros sobre la seguridad y el estado de derecho, lo que a su vez generó graves riesgos para los accionistas y los usuarios. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia .

En los documentos presentados ante un tribunal federal de EE. UU. en San Francisco, Uber es descrito como un «infractor sistémico». Según los demandantes, la dirección de la empresa eludió deliberadamente las medidas de seguridad, lo que permitió que miles de pasajeros sufrieran violencia sexual y acoso por parte de los conductores. Esta información también ha aparecido en informes publicados por ixbt.com.

La demanda menciona directamente al director ejecutivo de la empresa, Dara Khosrowshahi, y a otros miembros de la junta. Se les acusa de incumplir sus deberes fiduciarios, ignorar las advertencias sobre las deficiencias en el sistema de seguridad y dañar la reputación de la empresa.

Consecuencias de seguridad y financieras

Los accionistas exigen a través del tribunal que los directivos de Uber compensen personalmente los daños causados a la empresa, devuelvan parte de sus bonos y compensaciones, y refuercen los mecanismos de control en el futuro. La demanda afirma que el desprecio por las leyes perjudicó no solo a las víctimas de violencia, sino también a los clientes con discapacidad y a los suscriptores de Uber One.

Los representantes de Uber rechazan tajantemente estas acusaciones, calificando la demanda de infundada. Según el comunicado de la empresa, las pruebas presentadas al tribunal han sido malinterpretadas y se basan en otros casos ya juzgados y resueltos. La empresa enfatiza que trabaja constantemente para garantizar la seguridad de sus servicios.

Cabe señalar que este tipo de «demandas derivadas» (derivative lawsuits) no son nuevas para las grandes corporaciones tecnológicas. Este año, gigantes como Adobe, Apple e Intel también fueron objeto de procesos judiciales similares por parte de sus accionistas. Aunque Uber no opera oficialmente en el mercado de Uzbekistán, servicios como Yandex Go, considerada una filial, podrían tomar estas normas de seguridad y debates legales como una lección importante.

El proceso judicial continúa y, si se satisfacen las demandas de los accionistas, se espera que esto provoque un giro radical en el sistema de gestión de Uber. El precio de las acciones de la empresa y su prestigio en el mercado global quedan vinculados directamente a esta decisión judicial.