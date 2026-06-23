Nueva aplicación Media Player de Windows 11: más lenta que el reproductor clásico de hace 17 años

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Nueva aplicación Media Player de Windows 11: más lenta que el reproductor clásico de hace 17 años

Microsoft ha presentado una versión Insider Preview de la nueva aplicación Media Player para Windows 11. Sin embargo, los primeros resultados de las pruebas y las opiniones de los usuarios han sido distintos a lo esperado. A pesar de su diseño moderno, se ha detectado que este reproductor es considerablemente más pesado y lento que su predecesor de 17 años, el Windows Media Player clásico. Así lo informa Ixbt.com.

Según informa Windows Latest, la actualización versión 11.2605.14.0 está disponible por ahora solo para los participantes del programa Insider Preview. Incluye varios cambios funcionales, como la mejora de los subtítulos, información más precisa sobre errores de codecs y el rediseño del sistema de escaneo de la biblioteca multimedia. También se ha añadido la posibilidad de sincronizar la apariencia de los subtítulos con la configuración del sistema.

Problemas de consumo de recursos y rendimiento

La principal deficiencia de la nueva aplicación Media Player es su consumo excesivo de memoria RAM. Según las pruebas realizadas, la nueva aplicación ocupa aproximadamente 377 MB de RAM en estado de reposo (sin reproducir ningún archivo). Para comparar, el Windows Media Player clásico, que ha servido durante casi dos décadas, se limita a solo 103 MB. Esto significa que el nuevo programa genera una carga tres veces mayor sobre los recursos del sistema.

Además, la velocidad de apertura de archivos de video locales no satisface a los usuarios. Mientras que el reproductor antiguo inicia el video casi instantáneamente, se observan retrasos significativos en la nueva aplicación de Windows 11. Esta situación indica que Microsoft ha dado más prioridad a la interfaz, dejando la optimización en segundo plano.

Codecs y restricciones de pago

Otro problema grave está relacionado con el formato HEVC (H.265), ampliamente utilizado en smartphones modernos. El reproductor estándar de Windows 11 a menudo requiere la compra de la extensión HEVC Video Extensions a través de Microsoft Store por 0,99 $ para abrir videos en este formato. Esto resulta incómodo para los usuarios, ya que parece ilógico realizar un pago adicional para ver un video grabado con su propio teléfono en la computadora.

Al mismo tiempo, a partir de la versión 24H2 de Windows 11, se ha eliminado el soporte para el codec AC-3, necesario para reproducir audio Dolby Digital. Ante estos cambios, Microsoft se ve obligado a recomendar, o los usuarios eligen por su cuenta, las siguientes alternativas:

  • VLC Media Player — soporta casi todos los formatos de forma gratuita y sin codecs adicionales;
  • Reproductor MPV — se destaca por ser ligero y rápido;
  • Windows Media Player clásico — sigue estando disponible en el sistema y funciona de manera estable.
En conclusión, el nuevo Media Player es, por ahora, solo atractivo visualmente. En cuanto a rendimiento, ahorro de recursos y soporte de formatos, todavía se queda atrás frente a las tecnologías antiguas pero confiables. El tiempo dirá si Microsoft solucionará estas deficiencias en la versión final estable.

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Abror Shuhratov
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