Tesla rechaza las acusaciones tras un trágico accidente en Texas: ¿es culpable el Autopilot?

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Tesla rechaza las acusaciones tras un trágico accidente en Texas: ¿es culpable el Autopilot?

Una mujer de 76 años falleció después de que un Tesla Model 3 chocara contra un edificio residencial en Katy, Texas, Estados Unidos. Este incidente ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad de las tecnologías de asistencia al conductor de la compañía. Los informes iniciales indicaron que el vehículo estaba en modo Autopilot durante el accidente. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El incidente ocurrió el viernes pasado por la noche. El Tesla conducido por Michael Butler se salió de la carretera e impactó contra la casa de una mujer llamada Marta Avila. A pesar de ser trasladada en helicóptero al hospital y de recibir asistencia médica, la víctima falleció. En su declaración a la policía, el conductor afirmó que el vehículo estaba en modo Autopilot en ese momento.

Sin embargo, Tesla rechaza categóricamente estas acusaciones. Los representantes de la empresa, que normalmente no interactúan con la prensa, no guardaron silencio en esta ocasión. Ashok Elluswamy, vicepresidente de IA de Tesla, publicó los datos del vehículo en X (anteriormente Twitter).

Factor humano y alta velocidad

Según Elluswamy, los datos del sistema muestran que el conductor desactivó el control automático mediante sus propias acciones. "En esta situación, el conductor pisó el pedal del acelerador al 100 % en una zona residencial, tomando el control manual. La velocidad en el momento de la colisión alcanzó las 73 mph (aproximadamente 117 km/h) e incluso después del impacto, el pedal del acelerador seguía presionado", escribió.

El jefe de Tesla, Elon Musk, también comentó la situación, señalando que los sistemas Autopilot o Full Self-Driving (FSD) se desplazan a baja velocidad en tales zonas, y que una colisión a alta velocidad solo puede ocurrir por intervención humana. En su opinión, culpar al sistema carece de lógica.

No obstante, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de EE. UU. confirmó que ha iniciado una investigación especial sobre este caso. Según TechCrunch, esta se suma a más de 40 investigaciones abiertas por la NHTSA en los últimos años sobre accidentes en los que participó Tesla.

Actualmente, la policía local y los reguladores federales están analizando minuciosamente los archivos log del vehículo. Tras los resultados de la investigación, se considerará la responsabilidad penal del conductor. Estos casos también son importantes para los usuarios uzbekos, ya que el número de Tesla eléctricos está aumentando en el país, demostrando una vez más que los conductores no deben confiar plenamente en los sistemas de asistencia.

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Nodirbek Razzokov
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