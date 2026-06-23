El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, criticó duramente el estado actual de la industria de la inteligencia artificial (AI) y las percepciones negativas que la rodean. En una entrevista con The Wall Street Journal, destacó que los «escenarios apocalípticos» y las preocupaciones sobre la pérdida de empleos, promovidos por los gigantes tecnológicos, están obstaculizando el desarrollo del mercado. Según Nadella, la industria no debe concentrarse en unas pocas empresas y el futuro de la tecnología no debe ser determinado por unos pocos actores. Esto lo informa la noticia de Ixbt.com.

Actualmente, Microsoft está revisando significativamente su estrategia. La compañía planea centrarse no solo en modelos costosos y masivos, sino también en alternativas más económicas y de código abierto. Específicamente, el gigante tecnológico está considerando la posibilidad de integrar el modelo chino DeepSeek en sus servicios. Este paso se toma con el objetivo de hacer que el ecosistema Microsoft Copilot sea más asequible y accesible para el gran público.

Preocupaciones sociales y monopolio del mercado

Uno de los factores que motivó la declaración de Nadella es la desconfianza de la sociedad hacia la AI. Según investigaciones del Pew Research Center, solo el 16 % de la población de EE. UU. cree que la AI tendrá un impacto positivo en la sociedad. Entre los jóvenes, el nivel de escepticismo es aún mayor. El jefe de Microsoft considera que este estado de ánimo pesimista alrededor de la tecnología ha sido creado artificialmente.

Asimismo, calificó de peligroso que el mercado permanezca bajo el control de unos pocos actores importantes. Según él, estas empresas definen simultáneamente la dirección tecnológica y gestionan el «discurso» sobre sus riesgos. Esto podría limitar la competencia y ralentizar la innovación.

Cambios estratégicos y modelos más económicos

Microsoft ya ha comenzado a abandonar los modelos costosos en sus sistemas. Por ejemplo, el uso de los modelos Claude se ha visto limitado debido a nuevos requisitos de procesamiento de datos. En su lugar, la corporación busca soluciones eficientes y de bajo costo para su plataforma Microsoft Copilot. Proyectos de código abierto como DeepSeek son los principales candidatos en este sentido.

Estos cambios en la estrategia de Microsoft también son de gran importancia para los usuarios y desarrolladores locales en Uzbekistán. La implementación de modelos de AI más económicos abrirá el camino a una reducción de los precios de los servicios corporativos y a un uso más amplio de las capacidades de la AI. Esto presenta nuevas oportunidades tecnológicas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas con recursos limitados.

En conclusión, se espera que el nuevo enfoque de la dirección de Microsoft inicie un proceso de democratización en el mercado de la AI. Según Ixbt.com, la empresa ya no dependerá únicamente de las potencias de cálculo más altas, sino que hará hincapié en el desarrollo de tecnologías optimizadas y adaptadas al bolsillo de cada usuario.