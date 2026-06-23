El jefe de Microsoft critica la hegemonía y el miedo en el mercado de la AI

·18·Tecnología
El jefe de Microsoft critica la hegemonía y el miedo en el mercado de la AI

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, criticó duramente el estado actual de la industria de la inteligencia artificial (AI) y las percepciones negativas que la rodean. En una entrevista con The Wall Street Journal, destacó que los «escenarios apocalípticos» y las preocupaciones sobre la pérdida de empleos, promovidos por los gigantes tecnológicos, están obstaculizando el desarrollo del mercado. Según Nadella, la industria no debe concentrarse en unas pocas empresas y el futuro de la tecnología no debe ser determinado por unos pocos actores. Esto lo informa la noticia de Ixbt.com.

Actualmente, Microsoft está revisando significativamente su estrategia. La compañía planea centrarse no solo en modelos costosos y masivos, sino también en alternativas más económicas y de código abierto. Específicamente, el gigante tecnológico está considerando la posibilidad de integrar el modelo chino DeepSeek en sus servicios. Este paso se toma con el objetivo de hacer que el ecosistema Microsoft Copilot sea más asequible y accesible para el gran público.

Preocupaciones sociales y monopolio del mercado

Uno de los factores que motivó la declaración de Nadella es la desconfianza de la sociedad hacia la AI. Según investigaciones del Pew Research Center, solo el 16 % de la población de EE. UU. cree que la AI tendrá un impacto positivo en la sociedad. Entre los jóvenes, el nivel de escepticismo es aún mayor. El jefe de Microsoft considera que este estado de ánimo pesimista alrededor de la tecnología ha sido creado artificialmente.

Asimismo, calificó de peligroso que el mercado permanezca bajo el control de unos pocos actores importantes. Según él, estas empresas definen simultáneamente la dirección tecnológica y gestionan el «discurso» sobre sus riesgos. Esto podría limitar la competencia y ralentizar la innovación.

Cambios estratégicos y modelos más económicos

Microsoft ya ha comenzado a abandonar los modelos costosos en sus sistemas. Por ejemplo, el uso de los modelos Claude se ha visto limitado debido a nuevos requisitos de procesamiento de datos. En su lugar, la corporación busca soluciones eficientes y de bajo costo para su plataforma Microsoft Copilot. Proyectos de código abierto como DeepSeek son los principales candidatos en este sentido.

Estos cambios en la estrategia de Microsoft también son de gran importancia para los usuarios y desarrolladores locales en Uzbekistán. La implementación de modelos de AI más económicos abrirá el camino a una reducción de los precios de los servicios corporativos y a un uso más amplio de las capacidades de la AI. Esto presenta nuevas oportunidades tecnológicas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas con recursos limitados.

En conclusión, se espera que el nuevo enfoque de la dirección de Microsoft inicie un proceso de democratización en el mercado de la AI. Según Ixbt.com, la empresa ya no dependerá únicamente de las potencias de cálculo más altas, sino que hará hincapié en el desarrollo de tecnologías optimizadas y adaptadas al bolsillo de cada usuario.

MicrosoftSatya NadellaInteligencia ArtificialDeepSeekCopilot
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

James Webb revela la naturaleza de los misteriosos « pequeños puntos rojos » del universoJames Webb revela la naturaleza de los misteriosos « pequeños puntos rojos » del universoHoy, 06:26OpenAI lanza la iniciativa Patch the Planet para proteger el software de código abiertoOpenAI lanza la iniciativa Patch the Planet para proteger el software de código abiertoHoy, 05:29Asus y Acer regresan al mercado alemán: finaliza la disputa de patentes con NokiaAsus y Acer regresan al mercado alemán: finaliza la disputa de patentes con NokiaHoy, 05:25El mercado de la AI podría sufrir un golpe más duro que la crisis de las dotcomEl mercado de la AI podría sufrir un golpe más duro que la crisis de las dotcomHoy, 04:51La composición del agua en las lunas de Urano sorprende a los científicos: nuevo descubrimientoLa composición del agua en las lunas de Urano sorprende a los científicos: nuevo descubrimientoHoy, 04:27Tesla rechaza las acusaciones tras un trágico accidente en Texas: ¿es culpable el Autopilot?Tesla rechaza las acusaciones tras un trágico accidente en Texas: ¿es culpable el Autopilot?Hoy, 04:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado