Se observa un proceso inesperado y contradictorio en el mercado tecnológico global: mientras las grandes empresas informan de ingresos récord, continúan despidiendo a miles de empleados. La implementación de tecnologías de inteligencia artificial (AI) se señala como la razón principal de estos recortes masivos. Según expertos del sector, 2026 servirá como punto de inflexión para la transformación de los puestos de trabajo tecnológicos. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según el reciente informe financiero de la corporación Oracle, la empresa ha reducido su fuerza laboral en 21 000 personas, o el 13 % de su plantilla total, en los últimos 12 meses. La dirección de la empresa explicó esta decisión como la aplicación directa de tecnologías AI a los procesos operativos. Esta cifra es considerablemente más alta que las previsiones anteriores, lo que indica que los algoritmos están reemplazando el trabajo humano en el mundo de la tecnología.

Empresas que pierden empleos debido a la AI

Según datos de la firma de consultoría Challenger, Gray & Christmas, mayo registró la cifra más alta de despidos en el sector tecnológico de los últimos años. La lista incluye no solo a desarrolladores de software, sino también a gigantes del hardware y la ciberseguridad:

Meta: La empresa dirigida por Mark Zuckerberg despidió a 8 000 empleados, pero trasladó a 7 000 personas a nuevos roles orientados a la AI.

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg despidió a 8 000 empleados, pero trasladó a 7 000 personas a nuevos roles orientados a la AI. Google: Casi 3 000 ingenieros fueron despedidos en las divisiones de Cloud y ciberseguridad de Alphabet, a pesar de que los ingresos de Cloud superaron por primera vez los 20 000 millones de dólares.

Casi 3 000 ingenieros fueron despedidos en las divisiones de Cloud y ciberseguridad de Alphabet, a pesar de que los ingresos de Cloud superaron por primera vez los 20 000 millones de dólares. Cisco: La empresa anunció el recorte de casi 4 000 puestos de trabajo para redirigir los recursos hacia la fibra óptica y la infraestructura AI.

La empresa anunció el recorte de casi 4 000 puestos de trabajo para redirigir los recursos hacia la fibra óptica y la infraestructura AI. Intuit: El desarrollador de software financiero se despidió de 3 000 empleados con el objetivo de simplificar su estructura.

GitLab tampoco se quedó al margen de esta tendencia. La empresa decidió despedir al 14 % de sus empleados (aproximadamente 350 personas) para invertir en infraestructura AI. Según el CEO de GitLab, Bill Staples, la empresa ha iniciado un proceso de "cambio generacional" y está reconstruyendo completamente su plataforma para agentes AI. Curiosamente, los ingresos de la empresa aumentaron un 23 % respecto al año anterior.

Cambios en la industria y la gestión

No solo las empresas de IT, sino también los representantes de la industria tradicional sienten el impacto de la AI. Por ejemplo, General Motors (GM) despidió a casi 600 empleados de su departamento de tecnologías de la información. Aunque la empresa atribuyó esto a la coyuntura del mercado, fuentes internas confirman que la inteligencia artificial tuvo un papel importante en la decisión. Al mismo tiempo, GM busca activamente nuevos especialistas en AI y vehículos autónomos.

Cloudflare, a pesar de registrar sus ingresos trimestrales más altos de la historia (639,8 millones de dólares), prescindió del 20 % de sus empleados. El director de la empresa, Matthew Prince, señaló que los recortes afectaron principalmente a gerentes de nivel medio, abogados y personal del departamento financiero. Esto demuestra que la AI ha comenzado a reemplazar no solo a los programadores, sino también al personal administrativo.

Según los expertos, los gigantes tecnológicos están optimizando ahora, con la ayuda de la AI, las políticas de contratación excesiva de la época de la pandemia. Este proceso provoca un cambio drástico en los requisitos de cualificación del mercado laboral y la necesidad de que los profesionales tradicionales se adapten a las nuevas tecnologías. Para los especialistas uzbekos, esta tendencia global es una señal importante: la habilidad de trabajar con herramientas AI ya no es una ventaja, sino una necesidad.