Nueva era en Hollywood: Google y el estudio A24 colaboran en inteligencia artificial

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Nueva era en Hollywood: Google y el estudio A24 colaboran en inteligencia artificial

Se ha establecido una alianza estratégica entre el gigante tecnológico Google y el estudio A24, considerado líder en la producción de cine independiente. Bajo este acuerdo, Google invertirá aproximadamente 75 millones de dólares para integrar más profundamente las tecnologías de inteligencia artificial (AI) en la industria cinematográfica. Se espera que este paso sea un punto de inflexión importante mientras se intensifican los debates sobre el uso de redes neuronales en Hollywood. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, este proyecto de inversión no solo contempla el apoyo financiero, sino también la creación de herramientas digitales especializadas para los cineastas. El estudio A24, reconocido por proyectos exitosos como "Backrooms" y "Marty Supreme", planea ahora optimizar los procesos de rodaje y montaje con la ayuda de las tecnologías de Google.

Tecnología que no reemplaza a los creadores

Actualmente, muchos grandes estudios de Hollywood mantienen una actitud cautelosa hacia la inteligencia artificial generativa. La razón principal son las preocupaciones sobre los derechos de autor y la posibilidad de que la AI ocupe los puestos de trabajo del personal creativo. Sin embargo, Google y A24 han elegido un camino diferente: las herramientas que desarrollarán no buscan sustituir a directores y operadores, sino facilitar su trabajo.

Una de las cláusulas más importantes del acuerdo está relacionada con la protección de los derechos de autor. Según esta, Google no tendrá acceso a la amplia biblioteca de películas y series del estudio A24. Esto garantiza que la propiedad intelectual existente no se utilice sin permiso para entrenar redes neuronales.

El proyecto prevé la colaboración con el elenco estelar del estudio, incluyendo al famoso actor Timothée Chalamet y al director Kane Parsons. La experiencia de estas figuras ayudará a probar las nuevas tecnologías en la práctica y a adaptarlas a las exigencias del arte cinematográfico.

Esta noticia también es relevante para los entusiastas del cine y los profesionales del sector en Uzbekistán. De hecho, estos cambios tecnológicos en el cine mundial se convertirán pronto en estándares globales. La entrada de plataformas como Google en la industria del cine podría reducir los costos de creación de películas y elevar la calidad de los efectos visuales a un nuevo nivel.

En conclusión, la unión entre Google y A24 se convertirá en un campo de experimentación que definirá el lugar de la inteligencia artificial en el arte. Si esta colaboración tiene éxito, es probable que otros grandes estudios cambien sus visiones conservadoras sobre el uso de redes neuronales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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