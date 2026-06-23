Posible aumento de precios en smartphones y computadoras: las memorias LPDDR5X se encarecen

El mercado mundial de la electrónica está experimentando un aumento sin precedentes en los precios de la memoria RAM (DRAM). En el segundo trimestre de este año, debido a un desequilibrio entre la oferta y la demanda, el precio de los chips de memoria para dispositivos de consumo casi se duplicó. Se espera que esta situación afecte directamente el precio de los smartphones, laptops y computadoras personales en los próximos meses. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de la firma de investigación SigmaIntell, el precio de los módulos de memoria LPDDR4X de 4 GB aumentó un 75 % respecto al trimestre anterior, mientras que el precio de los chips LPDDR5X de 12 GB, utilizados en smartphones insignia modernos, subió un récord 89 %. Este salto es evidente no solo en el segmento corporativo, sino también en la tecnología para usuarios comunes.

Inteligencia artificial y cambios en la producción

La razón principal de este aumento abrupto en el precio de los chips de memoria es el cambio de prioridades de los fabricantes. Actualmente, gigantes como Samsung, SK Hynix y Micron han centrado su atención en las memorias HBM (High Bandwidth Memory), que son más rentables. Estos chips son esenciales para los sistemas de AI de NVIDIA y otras empresas, y la demanda es extremadamente alta.

Como resultado, el volumen de producción de chips DRAM para smartphones y computadoras convencionales ha disminuido. Debido a que los fabricantes priorizan la DRAM y las memorias eSSD para servidores, se ha creado una escasez artificial en el mercado de consumo. Esto, a su vez, ha permitido un crecimiento descontrolado de los precios.

Situación del mercado y pronósticos futuros

Debido al alza de precios, muchas marcas de smartphones y computadoras están revisando sus estrategias. Algunas empresas intentan mantener los costos de producción reduciendo los pedidos de chips de memoria, mientras que otras podrían verse obligadas a subir los precios de los nuevos modelos. Según Ixbt.com, el ritmo de crecimiento de los precios podría ralentizarse ligeramente en la segunda mitad del año, pero una disminución es improbable.

Un nuevo informe de los analistas de Jefferies señala que los precios de la memoria se mantendrán elevados en el mercado mundial hasta finales de 2024. Según los expertos, una reducción significativa de los precios podría ocurrir recién en 2028. Por ahora, las grandes empresas de computación en la nube continúan aumentando sus reservas de memoria, lo que agrava la escasez general del mercado.

Esta tendencia inevitablemente se reflejará en el mercado de Uzbekistán próximamente. El aumento del costo de los gadgets importados afectará significativamente el precio de los smartphones, especialmente en los segmentos medio y alto. Por ello, se recomienda a los usuarios que planeen comprar un dispositivo nuevo que no retrasen su compra.