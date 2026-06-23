En la industria de los smartphones, la cuestión de la autonomía sigue siendo uno de los problemas más urgentes. Según la información proporcionada por el conocido insider chino Digital Chat Station, se espera que en julio de este año llegue al mercado un nuevo smartphone equipado con una batería récord de 9000 mAh. Esta cifra es casi el doble de la capacidad promedio de los flagships modernos. Así lo informa Ixbt.com.

Aunque el nombre del fabricante aún no ha sido revelado, ya se conocen algunos detalles sobre las especificaciones técnicas del dispositivo. El nuevo smartphone se destacará no solo por su gran batería, sino también por su resistencia a influencias externas. Se informa que el modelo será totalmente impermeable y contará con un sistema de protección reforzado contra golpes y caídas.

Especificaciones técnicas y eficiencia

Se espera que la pantalla del dispositivo sea un panel plano con resolución 1,5K. Esto proporciona una imagen de alta calidad al usuario y, al mismo tiempo, sirve para optimizar el consumo de energía. Además, el smartphone contará con altavoces estéreo para una transmisión de sonido de calidad. Según la publicación ixbt.com, el gadget estará basado en un processeur eficiente energéticamente de la serie Snapdragon 6.

La elección de la plataforma Snapdragon 6 no es casualidad. Estos chips están más orientados al ahorro de energía y la estabilidad que al rendimiento ultra alto. Junto con la capacidad de 9000 mAh, este procesador podría asegurar que el smartphone funcione durante varios días sin necesidad de carga. Esto es especialmente importante para quienes viajan largas distancias o trabajan en condiciones extremas.

El insider señala que los fabricantes no piensan detenerse aquí. Actualmente se está trabajando en laboratorios en un modelo aún más potente con una batería de 10 000 mAh. Sin embargo, se planea que la versión con esta batería colosal se presente un poco más tarde.

Digital Chat Station ya ha predicho con precisión noticias importantes del mundo tecnológico, incluyendo las características de los modelos Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, y el lanzamiento del Realme GT 7 Pro con pantalla Samsung. Por ello, las noticias sobre este nuevo «gigante energético» están siendo tomadas en serio por los expertos.

En el mercado de Uzbekistán también existe una alta demanda de smartphones tan resistentes. Especialmente para trabajadores en zonas montañosas, turistas y repartidores, los dispositivos impermeables y de larga duración siempre han despertado interés. Este estreno esperado para julio podría iniciar una nueva tendencia en el mercado de smartphones.