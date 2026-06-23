Revolución en el mercado de smartphones: se espera un dispositivo con batería de 9000 mAh

·36·Tecnología
Revolución en el mercado de smartphones: se espera un dispositivo con batería de 9000 mAh

En la industria de los smartphones, la cuestión de la autonomía sigue siendo uno de los problemas más urgentes. Según la información proporcionada por el conocido insider chino Digital Chat Station, se espera que en julio de este año llegue al mercado un nuevo smartphone equipado con una batería récord de 9000 mAh. Esta cifra es casi el doble de la capacidad promedio de los flagships modernos. Así lo informa Ixbt.com.

Aunque el nombre del fabricante aún no ha sido revelado, ya se conocen algunos detalles sobre las especificaciones técnicas del dispositivo. El nuevo smartphone se destacará no solo por su gran batería, sino también por su resistencia a influencias externas. Se informa que el modelo será totalmente impermeable y contará con un sistema de protección reforzado contra golpes y caídas.

Especificaciones técnicas y eficiencia

Se espera que la pantalla del dispositivo sea un panel plano con resolución 1,5K. Esto proporciona una imagen de alta calidad al usuario y, al mismo tiempo, sirve para optimizar el consumo de energía. Además, el smartphone contará con altavoces estéreo para una transmisión de sonido de calidad. Según la publicación ixbt.com, el gadget estará basado en un processeur eficiente energéticamente de la serie Snapdragon 6.

La elección de la plataforma Snapdragon 6 no es casualidad. Estos chips están más orientados al ahorro de energía y la estabilidad que al rendimiento ultra alto. Junto con la capacidad de 9000 mAh, este procesador podría asegurar que el smartphone funcione durante varios días sin necesidad de carga. Esto es especialmente importante para quienes viajan largas distancias o trabajan en condiciones extremas.

El insider señala que los fabricantes no piensan detenerse aquí. Actualmente se está trabajando en laboratorios en un modelo aún más potente con una batería de 10 000 mAh. Sin embargo, se planea que la versión con esta batería colosal se presente un poco más tarde.

Digital Chat Station ya ha predicho con precisión noticias importantes del mundo tecnológico, incluyendo las características de los modelos Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, y el lanzamiento del Realme GT 7 Pro con pantalla Samsung. Por ello, las noticias sobre este nuevo «gigante energético» están siendo tomadas en serio por los expertos.

En el mercado de Uzbekistán también existe una alta demanda de smartphones tan resistentes. Especialmente para trabajadores en zonas montañosas, turistas y repartidores, los dispositivos impermeables y de larga duración siempre han despertado interés. Este estreno esperado para julio podría iniciar una nueva tendencia en el mercado de smartphones.

SmartphoneBateríaSnapdragonTecnologíaChina
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Samsung se prepara para presentar el smartphone Galaxy M47 5G de nueva generaciónSamsung se prepara para presentar el smartphone Galaxy M47 5G de nueva generaciónHoy, 15:24Rusia amplía su infraestructura espacial: construyen una nueva estación de medición en SajalínRusia amplía su infraestructura espacial: construyen una nueva estación de medición en SajalínHoy, 14:21Elon Musk predice que la AI será más inteligente que toda la humanidad en 5 añosElon Musk predice que la AI será más inteligente que toda la humanidad en 5 añosHoy, 13:58Posible aumento de precios en smartphones y computadoras: las memorias LPDDR5X se encarecenPosible aumento de precios en smartphones y computadoras: las memorias LPDDR5X se encarecenHoy, 13:20La herramienta Grok Build de Elon Musk pasa a modo autónomo: ahora escribe código sin intervención humanaLa herramienta Grok Build de Elon Musk pasa a modo autónomo: ahora escribe código sin intervención humanaHoy, 12:51Se comienza a distribuir One UI 8.5 basado en Android 16 para usuarios de Samsung Galaxy S24Se comienza a distribuir One UI 8.5 basado en Android 16 para usuarios de Samsung Galaxy S24Hoy, 12:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado