HaloBraid: la robótica reduce el tiempo de trenzado del cabello de 12 horas a unos pocos minutos

La startup HaloBraid, que aspira a revolucionar la industria de la belleza, ha presentado un nuevo dispositivo que automatiza el proceso de trenzado del cabello. Esta tecnología permite acelerar considerablemente el complejo proceso de peinado, que a veces puede durar hasta 12 horas, convirtiéndose en un problema recurrente para las mujeres. El proyecto ya ha captado la atención de los inversores, logrando recaudar 7 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La autora de la idea, Yinka Ogunbiyi, posee una maestría en ingeniería y un MBA de la Universidad de Harvard, y vio el trenzado no solo como una tradición, sino como un problema que requería una solución técnica. Durante la pandemia, la ingeniera pasó cuatro días intentando trenzarse el cabello por sí misma, comprendiendo así la necesidad de la automatización en este campo. Según informa TechCrunch, el dispositivo HaloBraid sirve como herramienta de apoyo para estilistas profesionales.

¿Cómo funciona la tecnología?

El principio de funcionamiento del dispositivo es simple y eficiente: el estilista comienza el trenzado y confía la parte principal del proceso al dispositivo HaloBraid. El sistema robotizado completa el resto en pocos segundos. Este equipo, actualmente en proceso de patentado, está equipado con mecanismos suaves especiales para no dañar el cabello. Está diseñado especialmente para estilos complejos como los «knotless» y «box braids».

Las investigaciones realizadas por Ogunbiyi muestran que las personas en todo el mundo dedican aproximadamente 8 mil millones de horas al año al trenzado del cabello. En una encuesta en la que participaron 2,000 personas, el 95 % de los encuestados afirmó que se trenzaría el cabello con más frecuencia si el proceso tomara menos tiempo. Esto evidencia una enorme demanda en el mercado.

Inversores y perspectivas de mercado

El proyecto cuenta con el apoyo del fondo de capital riesgo Seven Seven Six, dirigido por Alexis Ohanian, uno de los fundadores de Reddit. El interés de Ohanian en este campo no es casual. Su esposa, la famosa tenista Serena Williams, y sus hijos utilizan constantemente peinados complejos. Según Ohanian, ha observado personalmente lo largo y agotador que es este proceso.

Para los estilistas, esta tecnología también representa un gran alivio. El arduo trabajo manual realizado durante largos periodos a menudo provoca enfermedades profesionales, incluyendo artritis y dolores articulares. HaloBraid reduce esta carga física, permitiendo que los salones atiendan a más clientes por día.

Ohanian cree que HaloBraid puede generar un giro en la industria del peinado, tal como la marca Dyson transformó el mercado de los secadores de pelo. Se espera que los primeros prototipos del dispositivo aparezcan en salones de belleza profesionales para finales de este año. Soluciones tecnológicas como esta son un ejemplo brillante de la modernización de los sectores de servicios tradicionales mediante la robótica.