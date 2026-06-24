EcoFlow presenta su sistema inteligente de ahorro de energía: Stream 5000 y plataforma OASIS 3.0

·4·Tecnología
EcoFlow presenta su sistema inteligente de ahorro de energía: Stream 5000 y plataforma OASIS 3.0

EcoFlow, líder en el campo de la independencia energética y las tecnologías de fuentes renovables, ha anunciado soluciones revolucionarias para los hogares. Las principales novedades de la presentación son los dispositivos de almacenamiento de energía Stream de segunda generación, la plataforma de gestión actualizada OASIS 3.0 y el asistente de AI EcoBot. Estas tecnologías están orientadas a optimizar automáticamente el consumo eléctrico del hogar. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El modelo Stream 5000, considerado el buque insignia de la nueva serie, está equipado con una batería de 5024 Wh y está diseñado para funcionar con paneles solares de hasta 5000 W. El dispositivo cuenta con cuatro controladores MPPT, lo que permite aprovechar la energía solar de la manera más eficiente posible. Según ixbt.com, el sistema puede suministrar hasta 3000 W a la red doméstica, lo cual es suficiente para alimentar gran parte de los electrodomésticos.

Diseño modular y gestión inteligente

Los ingenieros de EcoFlow han prestado especial atención al diseño y la ubicación en esta nueva generación. Los bloques de batería de la serie Stream 2 ahora pueden instalarse verticalmente. Esta construcción modular permite ahorrar espacio significativamente dentro del hogar, lo cual es muy importante especialmente para los usuarios de sistemas solares de balcón.

En la parte del software, la plataforma OASIS 3.0 ha logrado un verdadero salto tecnológico. El sistema ya no solo recolecta energía, sino que la gestiona de forma inteligente. Analiza las tarifas de electricidad, el pronóstico del tiempo y los hábitos diarios del usuario. Por ejemplo, el sistema puede almacenar energía en un día soleado y sugerir su uso en las horas donde la tarifa eléctrica es más cara.

EcoBot y el ecosistema energético del futuro

Otra novedad interesante es EcoBot, un asistente de voz basado en AI. Con su ayuda, los usuarios pueden gestionar el sistema energético, cambiar configuraciones y obtener información sobre el estado actual mediante comandos de voz, sin necesidad de abrir la aplicación móvil. Esta tecnología hace que la gestión de la energía en el hogar sea aún más sencilla y comprensible.

EcoFlow también presentó novedades para otros segmentos:

  • una nueva batería de 8 kWh para el sistema Ocean 2;
  • la línea de almacenamiento de energía A-Series destinada a empresas comerciales e industriales;
  • modelos de menor potencia como el Stream 3000 y el Stream AC 5000.
En las condiciones de Uzbekistán, una región con muchos días soleados, estos sistemas compactos e inteligentes pueden aplicarse eficazmente no solo en viviendas privadas, sino también en los balcones de edificios de apartamentos. Esto permite reducir los gastos de electricidad y contar con una fuente alternativa durante los cortes de red.

La venta del dispositivo Stream 5000 comenzará el 12 de agosto. En la etapa inicial, la novedad podrá adquirirse a precios especiales desde 1299 euros. El lanzamiento a gran escala en el mercado mundial está previsto para septiembre de este año.

EcoFlowEnergía SolarStream 5000Hogar InteligenteTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Rosatom planea construir una planta masiva para la energía nuclear de nueva generaciónRosatom planea construir una planta masiva para la energía nuclear de nueva generaciónHoy, 01:56La IA es acusada de inflar artificialmente los precios de la gasolina en EE. UU.La IA es acusada de inflar artificialmente los precios de la gasolina en EE. UU.Hoy, 01:29La IA al servicio de la naturaleza: descubre la comedero inteligente KiwibitLa IA al servicio de la naturaleza: descubre la comedero inteligente KiwibitHoy, 01:24Fujifilm presenta la nueva cámara Instax Wide 400: fotos analógicas ahora en formato más anchoFujifilm presenta la nueva cámara Instax Wide 400: fotos analógicas ahora en formato más anchoHoy, 01:23Ciberataque masivo en Klue: hackers accedieron al sistema mediante datos de 2022Ciberataque masivo en Klue: hackers accedieron al sistema mediante datos de 2022Hoy, 00:53Los smartphones Honor tendrán una función secreta del Samsung Galaxy S26 UltraLos smartphones Honor tendrán una función secreta del Samsung Galaxy S26 UltraHoy, 00:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado