EcoFlow presenta su sistema inteligente de ahorro de energía: Stream 5000 y plataforma OASIS 3.0

EcoFlow, líder en el campo de la independencia energética y las tecnologías de fuentes renovables, ha anunciado soluciones revolucionarias para los hogares. Las principales novedades de la presentación son los dispositivos de almacenamiento de energía Stream de segunda generación, la plataforma de gestión actualizada OASIS 3.0 y el asistente de AI EcoBot. Estas tecnologías están orientadas a optimizar automáticamente el consumo eléctrico del hogar. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El modelo Stream 5000, considerado el buque insignia de la nueva serie, está equipado con una batería de 5024 Wh y está diseñado para funcionar con paneles solares de hasta 5000 W. El dispositivo cuenta con cuatro controladores MPPT, lo que permite aprovechar la energía solar de la manera más eficiente posible. Según ixbt.com, el sistema puede suministrar hasta 3000 W a la red doméstica, lo cual es suficiente para alimentar gran parte de los electrodomésticos.

Diseño modular y gestión inteligente

Los ingenieros de EcoFlow han prestado especial atención al diseño y la ubicación en esta nueva generación. Los bloques de batería de la serie Stream 2 ahora pueden instalarse verticalmente. Esta construcción modular permite ahorrar espacio significativamente dentro del hogar, lo cual es muy importante especialmente para los usuarios de sistemas solares de balcón.

En la parte del software, la plataforma OASIS 3.0 ha logrado un verdadero salto tecnológico. El sistema ya no solo recolecta energía, sino que la gestiona de forma inteligente. Analiza las tarifas de electricidad, el pronóstico del tiempo y los hábitos diarios del usuario. Por ejemplo, el sistema puede almacenar energía en un día soleado y sugerir su uso en las horas donde la tarifa eléctrica es más cara.

EcoBot y el ecosistema energético del futuro

Otra novedad interesante es EcoBot, un asistente de voz basado en AI. Con su ayuda, los usuarios pueden gestionar el sistema energético, cambiar configuraciones y obtener información sobre el estado actual mediante comandos de voz, sin necesidad de abrir la aplicación móvil. Esta tecnología hace que la gestión de la energía en el hogar sea aún más sencilla y comprensible.

EcoFlow también presentó novedades para otros segmentos:

una nueva batería de 8 kWh para el sistema Ocean 2;

la línea de almacenamiento de energía A-Series destinada a empresas comerciales e industriales;

modelos de menor potencia como el Stream 3000 y el Stream AC 5000.

En las condiciones de Uzbekistán, una región con muchos días soleados, estos sistemas compactos e inteligentes pueden aplicarse eficazmente no solo en viviendas privadas, sino también en los balcones de edificios de apartamentos. Esto permite reducir los gastos de electricidad y contar con una fuente alternativa durante los cortes de red.

La venta del dispositivo Stream 5000 comenzará el 12 de agosto. En la etapa inicial, la novedad podrá adquirirse a precios especiales desde 1299 euros. El lanzamiento a gran escala en el mercado mundial está previsto para septiembre de este año.