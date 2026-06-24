Guerra de entregas rápidas en India: Flipkart y Amazon entran en una nueva fase

·30·Tecnología
Guerra de entregas rápidas en India: Flipkart y Amazon entran en una nueva fase

En el mercado del comercio electrónico de la India, el «quick-commerce» se ha convertido en un nuevo y feroz campo de batalla. Flipkart, propiedad de Walmart, anunció que ha formado una red de 1,000 centros de micrologística como parte de su servicio Minutes. Estos almacenes estratégicos permiten entregar pedidos en pocos minutos, compitiendo con gigantes globales como Amazon. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según representantes de Flipkart, se planea aumentar el número de estos microcentros a 1,500 para finales de 2026. De acuerdo con los datos analíticos de Jefferies, se espera que Flipkart ocupe ahora el segundo lugar en la India, después de Blinkit. Blinkit lidera actualmente el mercado con 2,243 centros. Asimismo, startups locales como Zepto y Swiggy Instamart están expandiendo rápidamente su infraestructura.

Aumenta la demanda de electrónica y productos de belleza

Este tipo de servicio, que comenzó únicamente con la entrega rápida de productos alimenticios, se está expandiendo ahora. Kunal Gupta, jefe de Flipkart Minutes, destacó en una entrevista con TechCrunch que los clientes ahora prefieren recibir no solo leche o pan, sino también electrónica, cosméticos y productos de higiene personal en pocos minutos. El volumen de pedidos en la plataforma ha crecido un 400 % respecto al año pasado.

Amazon tampoco quiere quedarse atrás en esta carrera. La compañía tiene como objetivo expandir su servicio Amazon Now a 100 ciudades y aumentar el número de microcentros a más de 1,000. Según datos de Amazon, el 70 % de los nuevos miembros de Prime provienen precisamente de ciudades pequeñas y medianas. Esto indica que el servicio de entrega rápida no es solo para las megápolis, sino que se está volviendo habitual en todo el país.

Flipkart cubre actualmente más de 130 ciudades y más de 8,000 códigos postales. Curiosamente, las tasas de crecimiento más altas (superiores al 4,000 %) se observan precisamente en las zonas remotas. En ciudades como Patna, Guwahati y Siliguri, los centros recién abiertos están alcanzando su capacidad mucho más rápido de lo esperado. Esto demuestra que la cultura de compra de los consumidores indios está cambiando radicalmente.

Impacto de la competencia en los consumidores

Esta expansión agresiva en el mercado del quick-commerce está provocando varios cambios importantes:

  • El tiempo de entrega se reduce a 10-20 minutos;
  • El surtido de productos se amplía a electrodomésticos y ropa;
  • Se implementan AI y sistemas automatizados para reducir los costos logísticos;
  • Se desarrolla una infraestructura de comercio minorista moderna en ciudades pequeñas.
Según los expertos, esta competencia entre Walmart y Amazon ha convertido a la India en uno de los mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo. La actividad de los actores locales también contribuye a la reducción de precios y al aumento de la calidad del servicio. Se espera que las inversiones de miles de millones de dólares en infraestructura en los próximos dos años transformen completamente el panorama del comercio minorista en la India.

FlipkartAmazonWalmartIndiaTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

NVIDIA propone enfriar servidores de AI con agua caliente a 55°CNVIDIA propone enfriar servidores de AI con agua caliente a 55°CHoy, 05:30MoEngage ve el futuro del marketing en millones de agentes AIMoEngage ve el futuro del marketing en millones de agentes AIHoy, 04:56Científicos encuentran forma de convertir el calor residual de servidores y coches eléctricos en electricidadCientíficos encuentran forma de convertir el calor residual de servidores y coches eléctricos en electricidadHoy, 03:21Problema de NVIDIA GeForce RTX 5090: las nuevas tarjetas gráficas siguen fundiéndoseProblema de NVIDIA GeForce RTX 5090: las nuevas tarjetas gráficas siguen fundiéndoseHoy, 02:51Superhuman adquiere la startup GPTZero especializada en detección de textos de AISuperhuman adquiere la startup GPTZero especializada en detección de textos de AIHoy, 02:50EcoFlow presenta su sistema inteligente de ahorro de energía: Stream 5000 y plataforma OASIS 3.0EcoFlow presenta su sistema inteligente de ahorro de energía: Stream 5000 y plataforma OASIS 3.0Hoy, 02:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado