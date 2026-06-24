Guerra de entregas rápidas en India: Flipkart y Amazon entran en una nueva fase

En el mercado del comercio electrónico de la India, el «quick-commerce» se ha convertido en un nuevo y feroz campo de batalla. Flipkart, propiedad de Walmart, anunció que ha formado una red de 1,000 centros de micrologística como parte de su servicio Minutes. Estos almacenes estratégicos permiten entregar pedidos en pocos minutos, compitiendo con gigantes globales como Amazon. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según representantes de Flipkart, se planea aumentar el número de estos microcentros a 1,500 para finales de 2026. De acuerdo con los datos analíticos de Jefferies, se espera que Flipkart ocupe ahora el segundo lugar en la India, después de Blinkit. Blinkit lidera actualmente el mercado con 2,243 centros. Asimismo, startups locales como Zepto y Swiggy Instamart están expandiendo rápidamente su infraestructura.

Aumenta la demanda de electrónica y productos de belleza

Este tipo de servicio, que comenzó únicamente con la entrega rápida de productos alimenticios, se está expandiendo ahora. Kunal Gupta, jefe de Flipkart Minutes, destacó en una entrevista con TechCrunch que los clientes ahora prefieren recibir no solo leche o pan, sino también electrónica, cosméticos y productos de higiene personal en pocos minutos. El volumen de pedidos en la plataforma ha crecido un 400 % respecto al año pasado.

Amazon tampoco quiere quedarse atrás en esta carrera. La compañía tiene como objetivo expandir su servicio Amazon Now a 100 ciudades y aumentar el número de microcentros a más de 1,000. Según datos de Amazon, el 70 % de los nuevos miembros de Prime provienen precisamente de ciudades pequeñas y medianas. Esto indica que el servicio de entrega rápida no es solo para las megápolis, sino que se está volviendo habitual en todo el país.

Flipkart cubre actualmente más de 130 ciudades y más de 8,000 códigos postales. Curiosamente, las tasas de crecimiento más altas (superiores al 4,000 %) se observan precisamente en las zonas remotas. En ciudades como Patna, Guwahati y Siliguri, los centros recién abiertos están alcanzando su capacidad mucho más rápido de lo esperado. Esto demuestra que la cultura de compra de los consumidores indios está cambiando radicalmente.

Impacto de la competencia en los consumidores

Esta expansión agresiva en el mercado del quick-commerce está provocando varios cambios importantes:

El tiempo de entrega se reduce a 10-20 minutos;

El surtido de productos se amplía a electrodomésticos y ropa;

Se implementan AI y sistemas automatizados para reducir los costos logísticos;

Se desarrolla una infraestructura de comercio minorista moderna en ciudades pequeñas.

Según los expertos, esta competencia entre Walmart y Amazon ha convertido a la India en uno de los mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo. La actividad de los actores locales también contribuye a la reducción de precios y al aumento de la calidad del servicio. Se espera que las inversiones de miles de millones de dólares en infraestructura en los próximos dos años transformen completamente el panorama del comercio minorista en la India.