Burbuja y crecimiento sin precedentes en el mercado de la AI: inversores advierten sobre los riesgos de una nueva era

El desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) ha generado una velocidad sin precedentes en los mercados financieros. En el evento StrictlyVC organizado por TechCrunch, expertos del sector analizaron la situación actual y discutieron las nuevas reglas de inversión. En la conversación, con la participación de Carter Reum, cofundador de M13, y Chang Xu, socio de Basis Set Ventures, el tema principal fue el ruido en torno a la infraestructura de AI y la viabilidad de las startups. Esto lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según Chang Xu, las tasas de crecimiento que presenciamos hoy no tienen precedentes en la historia. Por ejemplo, ChatGPT logró aumentar sus ingresos de 1 millón a 40 mil millones de dólares en solo seis meses. Tales indicadores están transformando completamente los modelos de negocio tradicionales. Según el inversor, algunas startups con equipos de solo 20 personas están elevando sus ingresos de 10 millones a 70 millones de dólares en un año, lo que demuestra la voracidad del mercado.

La lucha entre innovadores y gigantes tecnológicos

En opinión de Carter Reum, el ciclo actual difiere fundamentalmente de las revoluciones tecnológicas anteriores (la nube o la era del iPhone). Antes, los innovadores competían entre sí; ahora, se ven obligados a luchar contra los diez gigantes tecnológicos más ricos y poderosos del mundo. Corporaciones como Apple, Google y Microsoft poseen no solo un gran capital, sino también bases de datos masivas y los mejores talentos.

Por lo tanto, el objetivo principal para las pequeñas startups es no ser absorbidas o desplazadas del mercado por las grandes compañías. Reum señala que las "barreras" juegan un papel fundamental en este proceso. Es decir, las startups deben centrarse en sectores donde los gigantes aún no han llegado o donde la regulación es compleja, como la salud o los sistemas de servicios públicos.

Un nuevo enfoque en la inversión

Mientras el mercado cambia rápidamente, los inversores están tomando precauciones al evaluar los proyectos. Según la estrategia de Basis Set Ventures, las inversiones se realizan en dos direcciones: "debajo" y "encima" del sistema de AI.

Infraestructura debajo de la AI: Bases de datos, herramientas de gestión de versiones y despliegue. Anteriormente creados para humanos, ahora se están rediseñando para agentes de AI.

Bases de datos, herramientas de gestión de versiones y despliegue. Anteriormente creados para humanos, ahora se están rediseñando para agentes de AI. Soluciones encima de la AI: Productos con una diferenciación a largo plazo y protegidos técnicamente.

Según datos de ixbt.com, muchos inversores llaman a la situación actual una "era paradójica". Por un lado, parece que el valor de las empresas aumenta sin fundamento, pero por otro, sus ingresos reales justifican estas valoraciones. Sin embargo, basar cada acuerdo solo en cálculos matemáticos puede ser arriesgado, ya que plataformas como OpenAI o Anthropic podrían lanzar una nueva función en cualquier momento y eliminar el negocio de decenas de startups.

En conclusión, se puede decir que estas tendencias no son ajenas al mercado tecnológico de Uzbekistán. En lugar de competir con los gigantes globales, las startups locales pueden alcanzar el éxito ofreciendo soluciones de AI basadas en datos nacionales específicos y en sectores con regulaciones complejas.