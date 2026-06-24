La planta rusa Avtotor lanza un nuevo lote de coches eléctricos Amberavto A5

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La planta rusa Avtotor lanza un nuevo lote de coches eléctricos Amberavto A5

La planta de automóviles Avtotor en Kaliningrado ha comenzado a sacar de su línea de montaje un nuevo lote de coches eléctricos Amberavto A5, producidos bajo su propia marca. Este paso es una etapa importante en la estrategia de electrificación de la industria automotriz rusa, y la empresa planea producir un total de 3 500 vehículos de este modelo para finales de 2026. Así lo informa Ixbt.com.

El modelo Amberavto A5 es el buque insignia de la marca y se destaca por sus especificaciones técnicas modernas. Según ixbt.com, el coche eléctrico está equipado con un motor eléctrico de 160 caballos de fuerza. Como fuente de energía, cuenta con una batería de tracción de 63 kWh. Esta batería permite recorrer hasta 520 kilómetros con una sola carga completa, lo cual es suficiente para trayectos urbanos e interurbanos.

Nueva paleta de colores y enfoque de diseño

Junto con la producción del nuevo lote, la marca también ha introducido novedades en la apariencia de los automóviles. El Amberavto A5 ahora se ofrece en seis colores distintivos. Sus nombres se basan en símbolos regionales y tecnológicos, que incluyen:

  • Baltic Pearl («Perla Báltica»);
  • Black Amber («Ámbar Negro»);
  • Sky Sapphire («Zafiro del Cielo»);
  • Mint Breeze («Brisa de Menta»);
  • Sea Crystal («Cristal de Mar»);
  • Digital Steel («Acero Digital»).
Esta gama de colores sirve para aumentar el atractivo estético del modelo y asegurar su competitividad en el mercado. La empresa Avtotor está ampliando no solo el volumen de producción, sino también las soluciones visuales que se adapten al gusto de los consumidores.

Crecimiento de las ventas y expansión de la red de concesionarios

Según el informe de la empresa, las ventas de automóviles bajo la marca Amberavto muestran un crecimiento acelerado. Específicamente, para finales de 2025, se vendieron 1 126 coches eléctricos, lo que es seis veces más que la cifra de 2024. Esta dinámica indica que la demanda de coches eléctricos en el mercado ruso está aumentando.

Actualmente, la marca cuenta con 15 centros de concesionarios oficiales en 10 ciudades principales de Rusia, incluidas Moscú, San Petersburgo, Kazán y Kaliningrado. En el futuro cercano, se espera la apertura de nuevos puntos de venta y servicio en ciudades como Stavropol, Vorónezh y Ufá. Esto permitirá mejorar la calidad del servicio al cliente y ampliar la cobertura regional de la marca.

Desde la perspectiva del mercado uzbeko, mientras los coches eléctricos se popularizan en la región, la actividad de la industria rusa en esta dirección es digna de atención. Aunque por ahora no hay información oficial sobre la exportación de este modelo, los cambios tecnológicos y la política de precios en los mercados vecinos siguen siendo un tema de interés para los consumidores y expertos locales.

AmberavtoAvtotorCoche EléctricoTecnologíaRusia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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