Nueva era en la ciberseguridad: lista de empresas que no han implementado la tecnología Passkeys

La tecnología de passkeys (llaves de acceso), considerada el método más fiable para proteger las cuentas contra ciberataques en el mundo digital, se está popularizando. Sin embargo, según expertos del sector, muchos servicios importantes aún no tienen prisa por adoptar este estándar. El nuevo proyecto whynopasskeys.com ha publicado una lista de empresas que no ofrecen este método de protección moderno, criticándolas abiertamente. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Las passkeys se consideran mucho más seguras que las contraseñas tradicionales, ya que se crean directamente en el dispositivo del usuario y se vinculan a un sitio web o aplicación específica. Esta tecnología se basa en datos biométricos como Face ID, Touch ID o llaves de seguridad físicas. Lo más importante es que el usuario no necesita recordar contraseñas complejas, lo que reduce casi a cero el riesgo de phishing.

¿Por qué algunos gigantes están en la lista?

Según informa TechCrunch, hoy en día una de cada cuatro aplicaciones importantes aún no soporta el sistema de passkeys. Curiosamente, servicios mundialmente famosos como Instagram , Netflix y Spotify figuran en esta "lista negra". Por ejemplo, aunque Facebook y WhatsApp (dentro de Meta) cuentan con esta función, los usuarios de Instagram solo pueden aprovecharla si vinculan su cuenta a Facebook.

El fundador del proyecto, el reconocido investigador de ciberseguridad Scott Helme, destacó en su blog que el objetivo de crear este sitio es presionar a las empresas. "Las listas son motivadores sorprendentemente efectivos. Nadie quiere estar en una lista así", escribe el experto. En su opinión, la crítica pública obliga a las empresas a preocuparse por la seguridad de los usuarios.

Pioneros y rezagados

Actualmente, gigantes tecnológicos como Apple, Google y Microsoft han implementado plenamente la tecnología passkeys, sirviendo de ejemplo en materia de seguridad. Estas empresas permiten a los usuarios abandonar por completo las contraseñas y acceder al sistema únicamente mediante datos biométricos. Para los usuarios, esta tecnología es fundamental, ya que protege de forma fiable contra los ataques de phishing destinados al robo de cuentas.

Las principales ventajas de la tecnología passkeys son las siguientes:

No es necesario recordar ni almacenar contraseñas;

Acceso rápido mediante protección biométrica (huella dactilar o escaneo facial);

Imposibilidad de que los hackers roben las llaves a distancia;

Almacenamiento seguro en el propio dispositivo.

Hasta ahora, servicios como Netflix y Spotify no han dado una explicación oficial sobre por qué no implementan este estándar. Los expertos predicen que las contraseñas pasarán a la historia en los próximos años y que todas las grandes plataformas se verán obligadas a migrar al sistema de passkeys. Se recomienda a los usuarios utilizar servicios que soporten este nuevo estándar y emplear la autenticación de dos pasos para proteger sus datos.