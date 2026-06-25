Entrenar la inteligencia artificial a través de videojuegos: General Intuition valorada en 2.300 millones de dólares

La startup General Intuition, con sede en Nueva York, tiene como objetivo abrir un nuevo capítulo en el mundo de la inteligencia artificial y la robótica. La empresa trabaja en una tecnología única que enseña a los robots a moverse en el mundo real mediante videojuegos. Este enfoque innovador ha atraído la atención de los inversores, permitiendo a la startup cerrar una importante ronda de financiación con una valoración de 2.300 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com informa. reporta.

Según TechCrunch, General Intuition recaudó 320 millones de dólares en su última ronda de inversión. Con esto, el monto total de las inversiones de la empresa alcanzó los 454 millones de dólares. El fundador de la startup, Pim de Witte, de 31 años, utiliza millones de horas de grabaciones de videojuegos subidas por jugadores para entrenar a la IA, tras haber dejado su proyecto Medal.

Del juego al mundo real: ¿Cómo funciona la tecnología?

La singularidad del enfoque de General Intuition radica en que no depende solo de imágenes de video. Mientras que la mayoría de los competidores obligan a la IA a aprender simplemente viendo videos, el equipo de de Witte utiliza los datos de las teclas presionadas y las acciones realizadas (action labels) durante el juego. Esto ayuda al modelo de IA a comprender mejor el razonamiento espacio-temporal (spatial-temporal reasoning).

En una demostración realizada en la oficina de la empresa, se mostró un agente de IA que lleva jugando a Fortnite ininterrumpidamente durante 100 horas. Lo más sorprendente es que ese mismo «cerebro» también controla un robot cuadrúpedo que se desplaza por la oficina. El robot explora su entorno a través de su única cámara y aprende a evitar obstáculos. Los expertos señalan que solo ocho minutos de datos reales son suficientes para adaptar el robot a un nuevo entorno.

Perspectivas de futuro y robótica

Actualmente, los robots a menudo se mueven como niños pequeños, chocando a veces con patas de sillas o cubos de basura. Sin embargo, el modelo agéntico desarrollado por General Intuition tiene la capacidad de borrar rápidamente la diferencia entre la simulación, el juego y la vida real. Se espera que esto permita en el futuro que los robots se muevan libremente en entornos urbanos complejos o fábricas sin intervención humana.

Para países en desarrollo tecnológico, estos avances podrían servir como base para crear robots autónomos que presten servicios en logística, agricultura y seguridad. El uso de la industria de los videojuegos para fines científicos tan serios reduce significativamente los costos de entrenamiento de la inteligencia artificial.

El éxito de General Intuition demuestra que la experiencia del mundo virtual pronto se reflejará en el mundo físico. La empresa planea ahora mejorar sus modelos e integrarlos en diversos tipos de dispositivos robotizados.