OnePlus presenta el smartphone económico N6 con batería de 8000 mAh

OnePlus, conocida en el mercado de smartphones por sus dispositivos de alto rendimiento, ha debutado en la India con la nueva serie N. El primer representante de esta línea, el modelo OnePlus N6, está llamando la atención por su capacidad de batería récord y su precio asequible. La característica principal del dispositivo es su batería de 8000 mAh, que garantiza una autonomía prolongada. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el nuevo smartphone es compatible con la tecnología de carga rápida SuperVOOC de 45 W. Además, cuenta con una función de carga inversa cableada de 5 W para cargar otros gadgets pequeños. Los ingenieros de OnePlus también han implementado la función «bypass charging», una tecnología que, durante el juego, desvía la corriente de la batería directamente a la placa base, reduciendo significativamente el sobrecalentamiento del dispositivo.

Siete años de vida útil y especificaciones técnicas

El fabricante destaca que la batería del OnePlus N6 está diseñada para más de 1600 ciclos de carga. Esto significa que, incluso tras siete años de uso activo, la batería mantendrá más del 80 % de su capacidad inicial. Este nivel de durabilidad es poco común, incluso en los flagships más caros.

El hardware del dispositivo está basado en el procesador MediaTek Dimensity 6360 Max. Se ofrecerán versiones con 4 o 6 GB de RAM, mientras que el almacenamiento interno es de 128 GB en todas las variantes. El smartphone cuenta con una pantalla IPS de 6,8 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 1200 nits, aunque su resolución se limita a HD+.

En cuanto a las capacidades de la cámara, el OnePlus N6 tiene un sensor principal de 50 megapíxeles y un sensor monocromo de 2 megapíxeles en el panel trasero. En el panel frontal, hay una cámara selfie de 8 megapíxeles. El dispositivo funciona con el sistema operativo OxygenOS 16 basado en Android 16. La compañía promete dos actualizaciones mayores de Android y parches de seguridad durante tres años.

El precio del smartphone es muy atractivo en relación con sus características. El modelo de 4/128 GB se venderá por unos 245 dólares, y la versión de 6/128 GB por unos 265 dólares. El dispositivo tiene un grosor de 8,8 mm y un peso de 208 gramos. Se espera que las ventas oficiales en la India comiencen el 4 de julio, y es probable que el modelo llegue posteriormente a otros mercados regionales.