Yandex Browser amplía sus capacidades de traducción de video: se añaden 7 idiomas más

En una era de rápido desarrollo de las tecnologías de AI, las posibilidades de consumir contenido en la lengua materna están alcanzando un nuevo nivel. El equipo de Yandex Browser ha ampliado significativamente la función de traducción de videos en tiempo real. Ahora, los usuarios pueden ver videos no solo en inglés, sino también en otros siete idiomas principales con traducción de voz al ruso. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Según la nueva actualización, se han añadido a la lista el italiano, español, francés, chino, japonés, coreano y alemán. Este cambio es también muy importante para los usuarios uzbekos, ya que muchos manuales técnicos, materiales educativos y contenidos de entretenimiento se crean en estos idiomas. Ahora, la barrera del idioma no impedirá la comprensión de videos en YouTube u otras plataformas.

Según la información de ixbt.com, la particularidad de esta tecnología es que la red neuronal no se limita a leer el texto, sino que aproxima la voz en off lo máximo posible al original. El sistema analiza el timbre de voz, el ritmo del habla y la entonación del locutor en el video, proporcionando la versión traducida manteniendo las mismas emociones. Esto permite al espectador sentir la atmósfera original del video.

Redes neuronales y actividad de los usuarios

Según las estadísticas proporcionadas por la empresa, la función de traducción de videos se está volviendo popular. Actualmente, un promedio de 1,7 millones de personas utilizan este servicio cada mes. Cabe destacar que más de un millón de ellas prefieren precisamente la traducción de voz «viva» creada por la red neuronal. Esto demuestra los logros de la AI en el procesamiento del habla humana.

La nueva funcionalidad no solo funciona en la plataforma YouTube, sino también en recursos como el motor de búsqueda Yandex, VK Video, Dzen y Rutube. Cuando el usuario inicia un video, aparece un botón de traducción en el panel de medios del navegador y el proceso se puede activar con un solo clic. Esto es especialmente conveniente para quienes ven tutoriales y reseñas de productos en idiomas extranjeros.

Desde un punto de vista tecnológico, este tipo de soluciones hacen que el espacio informativo global sea aún más abierto. Aunque por ahora la traducción se realiza al ruso, para los usuarios multilingües de nuestra región, sigue siendo una de las formas más rápidas y cualitativas de obtener información de fuentes extranjeras. En el futuro, se espera que las redes neuronales cubran otros idiomas, incluido el grupo de lenguas túrquicas.