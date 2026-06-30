Ampliación de la función Live Chats en Threads: nuevas posibilidades y comodidades

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Ampliación de la función Live Chats en Threads: nuevas posibilidades y comodidades

La red social Threads, propiedad de Meta, actualiza significativamente su función de Live Chats y abre su acceso a un mayor número de usuarios. Se espera que esta actualización refuerce la competencia con X (anteriormente Twitter) en el ámbito de las comunicaciones en tiempo real. Ahora, los usuarios podrán utilizar servicios de traducción y gestionar las conversaciones de manera más eficiente. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Una de las funciones más importantes es la posibilidad de traducir automáticamente las conversaciones. Esto elimina las barreras lingüísticas para los usuarios globales, permitiendo que personas de diferentes países se comuniquen libremente en un mismo chat. Según Threads, este paso contribuirá a la popularidad de la plataforma entre la audiencia internacional.

Herramientas de moderación y gestión

Los Live Chats ahora están abiertos no solo para usuarios ordinarios, sino también para líderes comunitarios activos llamados "Community Champions". Este grupo incluye a usuarios con un gran número de suscriptores en sus comunidades que organizan regularmente debates interesantes. Además, los organizadores de chats ahora pueden invitar hasta a tres co-anfitriones (co-host) para ayudar en la gestión de la conversación.

Otra novedad importante para los organizadores es el derecho de eliminar mensajes para todos. Esto facilita el proceso de moderación y ayuda a mantener la etiqueta de la conversación. Asimismo, Threads está probando actualmente formas de hacer que los mensajes del organizador se distingan visualmente en los chats.

Actualmente, hasta 150 participantes pueden escribir mensajes activamente, enviar imágenes, videos y enlaces simultáneamente en una sala de Live Chats. Si el número de participantes supera este límite, los nuevos integrantes pasan al modo "espectador" (spectator). Pueden leer mensajes, reaccionar con emojis y participar en encuestas, pero no pueden enviar mensajes de texto.

Competencia y planes futuros

En sus primeros días, Threads fue criticado por la falta de comunicaciones en tiempo real, hashtags y líneas cronológicas. Sin embargo, la plataforma corrigió estas deficiencias en poco tiempo. La función Live Chats ofrece un formato único que no existe ni siquiera en la red X, lo que hace que Threads sea aún más relevante e interesante.

La compañía prometió dos novedades más muy esperadas por los usuarios para el futuro cercano:

  • soporte de la función Live Chats para la versión de escritorio (desktop);
  • la posibilidad de fijar mensajes importantes en la parte superior del chat (pinned messages).

Cabe destacar que este mes el número de usuarios activos mensuales de Threads superó los 500 millones. Los DM (mensajes directos), el mensajero de escritorio y muchas otras actualizaciones son las razones principales del rápido crecimiento de la plataforma.

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Abror Shuhratov
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