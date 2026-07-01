La NASA planea enviar el rover Promise con propulsión nuclear a la Luna

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La NASA planea enviar el rover Promise con propulsión nuclear a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE. UU. (NASA) está a punto de dar un paso audaz e inesperado en la exploración espacial. Los expertos de la agencia están considerando seriamente enviar una réplica a escala real del rover Perseverance, que opera en Marte, al polo sur de la Luna. Este dispositivo, utilizado actualmente como objeto de prueba en el Jet Propulsion Laboratory de California, no estaba destinado al espacio, pero la necesidad de acelerar la misión lunar cambió los planes. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Este rover, apodado Promise, tiene el tamaño de un automóvil y se dice que su principal ventaja reside en su fuente de energía. Según datos de la NASA, se planea equipar el dispositivo con un generador termoeléctrico de radioisótopos polivalente (RITEG). Esto asegurará que el rover funcione sin interrupciones incluso en áreas donde no llega la luz solar y que poseen un relieve extremadamente complejo.

Ventajas de la energía nuclear

La mayoría de los aparatos de la NASA, incluidos muchos módulos lunares, dependen de la energía solar. Sin embargo, debido a que la noche lunar es larga y extremadamente fría, la tecnología equipada con paneles solares a menudo falla o suspende temporalmente sus operaciones. El generador nuclear RITEG convierte el calor generado por la desintegración del plutonio-238 en energía eléctrica, permitiendo que el rover sobreviva en cualquier condición.

Según el administrador de la NASA, Jared Isaacman, la misión Promise podría ser un paso importante hacia la construcción de una base lunar. La agencia cuenta actualmente con reservas suficientes de plutonio, lo que garantiza el funcionamiento continuo del dispositivo durante muchos años. Esto permitirá a los científicos explorar incluso los cráteres más oscuros de la Luna.

Cuestiones de entrega y colaboración

Llevar un rover tan grande, que pesa casi una tonelada, a la superficie lunar no es una tarea fácil. Por ello, la NASA prevé colaborar con representantes del sector privado en esta misión. Para transportar el rover Promise a su destino, se podría utilizar el módulo Blue Moon de Blue Origin o la nave espacial Starship de SpaceX.

El director del proyecto, Carlos Garcia-Galan, calificó esta oportunidad de "sorprendente". Según él, el uso de tecnología existente ayuda a ahorrar tanto tiempo como fondos. Lo más importante es que, gracias a la fuente de energía nuclear, los investigadores podrán realizar estudios en cualquier punto de nuestro satélite natural sin temor a la noche lunar.

Si esta misión se lleva a cabo, Promise se convertirá en el rover más potente y resistente de la superficie lunar. Se espera que desempeñe un papel decisivo en la creación de la infraestructura necesaria para la futura residencia permanente de la humanidad en la Luna.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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