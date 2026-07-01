Revolución en el mercado chino de televisores: los modelos de 75 pulgadas toman el liderazgo

En China, motor principal del mercado mundial de electrodomésticos, el segmento de los televisores está experimentando una transformación inesperada. Según los últimos datos, los consumidores están abandonando las pantallas pequeñas en favor de modelos de pantalla gigante. Esta tendencia se manifestó claramente en los resultados del festival de ventas tradicional «618». Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de la empresa de análisis Technology, aunque las ventas en línea de televisores en China han disminuido un 16 % este año en comparación con el año anterior, los ingresos totales del mercado mantienen una dinámica positiva. La razón principal es que los usuarios están comprando modelos más caros y grandes. El precio promedio de un televisor aumentó 121 yuanes y la diagonal promedio de las pantallas se amplió 1,5 pulgadas.

Ha comenzado la era de las pantallas gigantes

Hoy en día, casi la mitad del mercado chino (47,9 %) está compuesta por televisores con una diagonal de 75 pulgadas o más. Los modelos de 75 pulgadas lideran por tercer año consecutivo como el tamaño más popular, representando casi el 25 % del total de las ventas. Asimismo, los dispositivos de 85 pulgadas también se están popularizando rápidamente, ocupando el 18,8 % del mercado.

El crecimiento más sorprendente se observó en el segmento de pantallas ultra grandes. Las ventas de televisores «gigantes» a partir de 98 pulgadas aumentaron un 43,3 % respecto al año pasado. Este indicador demuestra que el concepto de cine en casa es cada vez más importante en los hogares modernos.

El triunfo de la tecnología Mini LED

Desde el punto de vista tecnológico, la demanda de paneles Mini LED ha aumentado drásticamente. Según ixbt.com, casi el 40 % de las ventas en línea corresponden a modelos basados en esta tecnología. El tamaño promedio de los televisores Mini LED es de 79 pulgadas, lo que indica que la combinación de imagen de calidad y pantalla grande se ha convertido en el principal criterio de elección para los compradores.

Se espera que el impacto de esta tendencia global también se sienta en el mercado de Uzbekistán. Normalmente, estos cambios en el mercado chino llegan a la región de Asia Central unos meses después. Es probable que los modelos de gran diagonal de marcas como Samsung, LG y Xiaomi ocupen más espacio en los estantes de las tiendas locales y que los precios se optimicen.

En conclusión, aunque el mercado de televisores ha disminuido ligeramente en cantidad, ha subido a un nuevo nivel en términos de calidad y tamaño. Ahora, para el consumidor, ya no es importante un televisor simple, sino un centro multimedia gigante que proporcione una imagen de alta resolución.