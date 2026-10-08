Anthropic presenta el modelo Claude Haiku 5.5

·13·Tecnología
Anthropic presenta el modelo Claude Haiku 5.5

Anthropic presentó el modelo Claude Haiku 5.5, casi un año después de la versión anterior. El nuevo modelo está diseñado para un funcionamiento rápido y un uso de bajo costo.

Según la empresa, Claude Haiku 5.5 fue desarrollado para tareas cortas y repetitivas, clasificación de datos y procesos relacionados con la programación. El modelo busca mejorar la relación entre velocidad y precio.

En los resultados presentados por Anthropic, Claude Haiku 5.5 superó a GPT-6 Luna en algunas pruebas. En particular, en el test OSWorld 2.1, el nuevo modelo obtuvo un 72,4 %, mientras que GPT-6 Luna registró un 48,9 %.

Claude Haiku 5.5 también obtuvo mejores resultados en la prueba GDPval-AA. En esta evaluación, Haiku 5.5 alcanzó 1620 puntos, frente a los 1437 puntos de GPT-6 Luna.

El precio de Claude Haiku 5.5 se ha fijado en 0,10 dólares por millón de tokens de entrada y 0,50 dólares por millón de tokens de salida. Anthropic informa que los costos se han reducido hasta en un 75 % en comparación con Claude Haiku 4.5.

De esta manera, con el nuevo modelo, Anthropic pretende fortalecer la competencia en el segmento de tareas que requieren alta velocidad y bajos costos.

AnthropicClaude Haiku 5.5GPT-6 LunaOSWorld 2.1Inteligencia Artificial
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Anthropic se acerca a una valoración de 2 billones de dólares mediante su IPOAnthropic se acerca a una valoración de 2 billones de dólares mediante su IPO2 octubre 10:00Un exinvestigador de un laboratorio de IA advierte sobre una catástrofeUn exinvestigador de un laboratorio de IA advierte sobre una catástrofe14 septiembre 14:00«¡Quien gane la carrera de la IA, gobernará el mundo!»: Trump se niega a frenar la IA«¡Quien gane la carrera de la IA, gobernará el mundo!»: Trump se niega a frenar la IA14 septiembre 08:24Anthropic presenta el modelo Claude Sonnet 5: una IA rápida y asequibleAnthropic presenta el modelo Claude Sonnet 5: una IA rápida y asequible2 julio 03:22Se ha formado un enorme mercado negro para acceder a la IA Claude en ChinaSe ha formado un enorme mercado negro para acceder a la IA Claude en China30 junio 00:53Anthropic presenta Claude Science, una plataforma especializada para científicosAnthropic presenta Claude Science, una plataforma especializada para científicos30 junio 22:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar