Anthropic presenta el modelo Claude Haiku 5.5
Anthropic presentó el modelo Claude Haiku 5.5, casi un año después de la versión anterior. El nuevo modelo está diseñado para un funcionamiento rápido y un uso de bajo costo.
Según la empresa, Claude Haiku 5.5 fue desarrollado para tareas cortas y repetitivas, clasificación de datos y procesos relacionados con la programación. El modelo busca mejorar la relación entre velocidad y precio.
En los resultados presentados por Anthropic, Claude Haiku 5.5 superó a GPT-6 Luna en algunas pruebas. En particular, en el test OSWorld 2.1, el nuevo modelo obtuvo un 72,4 %, mientras que GPT-6 Luna registró un 48,9 %.
Claude Haiku 5.5 también obtuvo mejores resultados en la prueba GDPval-AA. En esta evaluación, Haiku 5.5 alcanzó 1620 puntos, frente a los 1437 puntos de GPT-6 Luna.
El precio de Claude Haiku 5.5 se ha fijado en 0,10 dólares por millón de tokens de entrada y 0,50 dólares por millón de tokens de salida. Anthropic informa que los costos se han reducido hasta en un 75 % en comparación con Claude Haiku 4.5.
De esta manera, con el nuevo modelo, Anthropic pretende fortalecer la competencia en el segmento de tareas que requieren alta velocidad y bajos costos.
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