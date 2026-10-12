Gemini AI Plus de 60 $ ahora es gratuito para estudiantes en Uzbekistán

Para los estudiantes de Uzbekistán, se ha anunciado una gran noticia sobre el acceso gratuito y sin restricciones a las capacidades de inteligencia artificial. Como parte de una asociación oficial entre el Ministerio de Tecnologías Digitales y el gigante tecnológico Google, los estudiantes de nuestro país Google Gemini AI Plus ahora tienen acceso a una suscripción premium totalmente gratuita durante un año.

El valor de mercado de 60 USDde esta suscripción anual se puede obtener a través de la plataforma especial Aileaders.uz que ha sido habilitada.

Reconocimiento internacional: SheerID apoya a Uzbekistán

La plataforma SheerID , socio oficial de Google para la verificación del estatus de estudiante internacional, desempeñó un papel clave en el éxito de esta iniciativa:

Registro oficial: La plataforma SheerID ha incluido oficialmente a Uzbekistán entre los países admitidos;

Verificación sencilla: Gracias a esta decisión, los estudiantes uzbekos ahora pueden completar fácilmente la verificación internacional establecida por Google y confirmar su estatus de estudiante.

¿Qué beneficios obtienen los estudiantes?

Este acuerdo marca una nueva etapa para los jóvenes del sistema de educación superior en sus investigaciones científicas, programación y procesos de estudio:

1 año de acceso gratuito: Cada estudiante verificado puede utilizar la herramienta de inteligencia artificial premium sin restricciones durante 12 meses;

Ahorro de 60 $: Los modelos y funciones avanzados, antes de pago, ahora son una herramienta de aprendizaje gratuita para los jóvenes del país;

Desarrollo de habilidades educativas y profesionales: A través de Gemini AI Plus, los estudiantes pueden acelerar significativamente la resolución de problemas de programación complejos, el análisis de artículos científicos y el aprendizaje de idiomas extranjeros.

Esta iniciativa del Ministerio de Tecnologías Digitales es un paso importante para el desarrollo del sector IT, la integración de los jóvenes en las tecnologías globales y la mejora de la alfabetización digital moderna en nuestro país.