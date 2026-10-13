Instalación de cámaras de vigilancia para carriles bus

En Taskent se están instalando cámaras especiales para identificar a los conductores que obstaculizan el transporte público. El nuevo sistema está diseñado para registrar los vehículos que utilizan ilegalmente el carril reservado para autobuses.

Los primeros 6 kilómetros de cámaras se instalaron a ambos lados de la autopista Farg‘ona yo‘li. Detectan los coches que entran en el carril bus y está previsto que las multas por infracción se emitan automáticamente.

Para su información, el tráfico de vehículos particulares está prohibido en el carril especial «A» de 06:00 a 23:00.

Está previsto instalar estas cámaras de vigilancia en otras calles principales de la ciudad de Taskent en el futuro.